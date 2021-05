Zack Snyder: "En las películas de zombies, el monstruo somos nosotros"

En el cine de Zack Synder hay espacio para casi todo. Un batiburrillo de referencias, géneros y estéticas al servicio del espectáculo. Tras la faraónica misión de remontar ‘La liga de la justicia’ y su etapa al servicio de DC, el director de ‘300’ regresa a los orígenes con ‘Ejército de los muertos’, su vuelta al universo de los zombies a lo grande.

Si en ‘Amanecer de los muertos’, su particular revisión de la cinta de culto de George A. Romero, ya incluía zombies rápidos, aquí se da un festín salvaje de sangre y acción con muertos vivientes con sentimientos y el asalto a la caja fuerte de un casino. “Al fin y al cabo es una película sobre una misión. En las películas de zombies es típico, como en esta, que haya un perímetro, y cuando cruzas ese límite, entras al terreno donde los zombies están. El preparar el atraco y romper la caja fuerte, y el hacerlo con lo que puedes encontrar en ese mundo, es realmente la preocupación de la película. Yo sabía que sería divertido e interesante porque tienes que pasar todos esos obstáculos para lograrlo. Si hablamos de una película normal de atracos y una tropa en busca de una caja fuerte, tienes que reinventar a ese escuadrón, pero aún así es un reflejo, tienes que descubrir cómo apagar la alarma, distraer a los guardias… Todas estas cosas son sustituidas por guardianes zombies. Es una forma de replantear el género y divertirte con él”, explica en una entrevista con la Cadena SER.

En este caso, los zombies son solo una excusa en una cinta que bebe, confiesa el propio Synder, de ‘1997: Rescate en Nueva York’, la película de John Carpenter. Ambientada en Las Vegas, el director utiliza toda la iconografía de la ciudad del pecado y el desfase -sí, hay un Elvis zombie e incluso un tigre zombie- para montar un despiporre de violencia, vísceras y traiciones con su escuadrón de asalto. Un convoy militar dejó suelto a un zombi sobrehumano en un traslado del área 51, la epidemia rápidamente se propagó por la ciudad y las autoridades declararon en cuarentena y construyeron un perímetro sobre Las Vegas para contener la expansión zombie.

Ese es el marco en el que los hombres de negocios buscan cómo recuperar sus millones. El propietario de un casino, Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada), encarga a Scott Ward, interpretado por Dave Bautista, la misión de reclutar un equipo para robar 200 millones de dólares de la cámara acorazada de un casino. Bautista es un veterano de la guerra contra los zombies, olvidado y maltratado, trabaja de cocinero, y se le abre la posibilidad de una nueva vida. “Quería darle a la gente algo diferente a lo que un héroe de acción puede ser. Físicamente cumplo esa parte, pero creo que hay algo muy interesante en darle a un héroe de acción algún tipo de vulnerabilidad, de que no es invencible, hace que la gente se aproxime más él en algunas situaciones. Eso es lo que quería, que más allá del atraco y los zombies, mostrara los aspectos familiares, las emociones, las relaciones… No solo la acción, sino su sufrimiento, su redención… Eso hace interesante y única la historia”, asegura el actor, que no solo es una máquina de matar sino que también persigue recuperar a su hija.

Si no había ya elementos suficientes, Snyder añade una agónica cuenta atrás. El presidente ha decidido ‘apretar’ su botón nuclear y bombardear la ciudad para acabar con la amenaza. Como en muchas de las cintas del género, detrás de la acción, los mordiscos y los cuerpos mutilados, se esconden muchas lecturas sociales. Hay un campo de refugiados a las puertas de Las Vegas, un muro, una policía corrupta y un presidente dispuesto a celebrar el 4 de julio con bombas. “Las películas de zombies es el lugar al que acudimos para hacer crítica social -risas-, es sospechoso pero puedo intentarlo. La idea, lo atractivo, de estas películas de monstruos es que el monstruo somos nosotros. Es sobre nuestra propia humanidad, eso es lo que provoca miedo en cualquiera. La peor parte de las películas de zombies es la gente, no los zombies, ellos no tienen una agenda. Con esta película quería generar simpatía por los zombies, crear un escenario donde fueran simpáticos, donde, cuando los humanos cruzan, las motivaciones para atacarlos estuvieran justificadas. No podemos vivir solos, siempre lo jodemos de alguna forma… Hay obviamente partes políticas, los refugiados, las armas… Pero creo que la idea de que este mundo zombie nos podría reemplazar, no solo comer, es divertida”, añade Snyder.

Rodaje de 'Ejército de los muertos' con Zack Snyder y Dave Bautista / NETFLIX

Divertido es la palabra que más repite el director, que se lo ha pasado en grande diseñando este universo que surge de un guion escrito hace más de 10 años. Esos zombies simpáticos que menciona son los Alfas, un grupo avanzado con sentido de pertenencia, sentimientos, jerarquías y que no buscan únicamente merendarse a alguien. Han construido su propia comunidad. Snyder, en otro giro más, recurre a la mitología para reflexionar sobre esta subespecie. “Siempre he tenido una fascinación mitológica, soy un gran admirador de Joseph Campbell, de esa especie de decodificar el mito y cómo nos encontramos a nosotros. Es una herramienta maravillosa para decodificar este mundo, historias contadas durante siglos en unas culturas y otras que tienen reminiscencias en cada uno de nosotros, incluso el contacto entre ellas es fascinante. Para mí, Zeus es como el padre de las especies, el Adán de este mundo, parece un Dios de hombre que lidera esta iconografía. Y este gran Zeus inspira a esos zombies”, comenta entusiasmado entre risas.

Dave Bautista encabeza un reparto coral y sin grandes estrellas, personajes a los que Snyder otorga un escape o motivación emocional, no lo segar cabezas. Ella Purnell interpreta a la hija que ayuda a los refugiados con muchas madres separados de sus hijos, el musculoso Omari Hardwick y el alemán Matthias Schweighöfer entablan una amistad que coquetea con el ‘bromance’, la mexicana Ana de la Reguera busca un amor no correspondido y la francesa Nora Arnezeder es la coyote de una ciudad sitiada.

Un casting internacional y diverso que representa la nueva industria globalizada. “Hollywood está haciendo películas realmente para el mundo más que sobre ellos. Las películas son mejores si tienen un reparto internacional, diferentes acentos. Yo tuve ese problema cuando me mudé aquí, tengo acento de Suramérica, si tú no tienes un acento fuerte y la gente puede entenderte, es bueno que suenes como aparentas y no intentar sonar como quien no eres”, analiza De la Reguera, que es una de las muchas mujeres de la película pistola o cuchillo en mano. “Siento realmente que hay un avance, vamos en la buena dirección, por supuesto, queda mucho trabajo por hacer, pero cuando leí el guion, mi personaje podía haber sido un hombre pero Zack me lo ofreció a mí. Ella está al cargo y tiene mucho peso, no sé si eso hubiera pasado en este tipo de películas hace unos años. Estamos progresando, sin duda”, remata Nora Arnezeder sobre los cambios de la representación femenina en el cine de acción.

Dave Bautista, en plena acción en 'Ejército de los muertos' / NETFLIX

Snyder acompaña los tiros, patadas y explosiones con humor, no abusa de las escenas a cámara lenta ni busca desesperadamente la épica de sus anteriores trabajos. Juega con la música, la estética de videojuego y las referencias pop. Es la primera película en la que trabaja con cámaras digitales, con unas lentes especiales, y además también debuta como director de fotografía, lo que le ha permitido estar en cada secuencia y disfrutarla. “Sentí esa realidad física de manejar la cámara, de iluminar la película, es algo muy atractivo, una enorme experiencia muy diferente a estar solo en la silla y en el combo de TV todo el día. En ese sentido, fue muy refrescante, la parte activa y física de rodar la película es algo espectacularmente divertido. Conseguí un reparto increíble, no había ni silla de director en el set, quería crear un nuevo tipo de mundo y fue muy gratificante y divertido”, concluye. El zombie-universo de Snyder solo acaba de empezar, tendrá continuación con una precuela que dirige y protagoniza Matthias Schweighöfer, en su papel de experto en abrir cajas fuertes, y con una serie animada.