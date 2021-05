'Sweat', la película que muestra lo que se esconde detrás de las influencers

Hacemos vídeos, fotos, selfies, publicamos tuits que hemos repensado con ingenio, pasamos horas y horas y publicamos contenido gratis. Las redes sociales han encontrado un chollo, tienen contenido gracias al ego desaforado de esta sociedad líquida, tal y como define Bauman. De hecho, muchos sociólogos hablan de la plusvalía de las redes sociales, ese dinero que se quedan las empresas pero que han generado millones y millones de usuarios en todo el mundo. Es el mercado amigo, ¿de qué nos vamos a sorprender a estas alturas?

Sweat, película del director sueco Magnus von Horn disecciona ese concepto de plusvalía y muchos otros ligados al auge de las redes sociales. "Creo que tengo muchas diferencias con ese mundo, pero a la vez es un mundo muy interesante porque las influencers provocan muchas reacciones en la sociedad", decía el director en Madrid. Seleccionada por el Festival de Cannes, ese que no se celebró, relata a lo largo de tres días cómo es la vida de la monitora de fitness Sylwia Zajac, cuya presencia en las redes sociales y los medios de comunicación la han convertido en toda una celebridad. Aunque tiene cientos de miles de seguidores, está rodeada de empleados fieles e incondicionales y es admirada por todos sus conocidos, Sylwia tiene un claro objetivo: la búsqueda de su verdadera intimidad y conexión con el mundo.



La actriz Magdalena Kolesnik borda su primer papel protagonista, el de esta influencer sensible y eso que no tiene ni Instagram ni Twitter. "Entrené muchísimo para reconstruir mi cuerpo, no pretender ser una entrenadora de fitness pero sí conseguir ese tipo de cuerpo y que fuera creíble que yo supiera entrenar a la gente, ese tipo de habilidades que tienen estas personas", nos explica en una entrevista en la Cadena SER.

"Además de lo físico, también tuve que practicar en mis redes sociales para ser más natural. Hablamos muchos de las conexiones con las redes sociales, sobre alguien que parece que está sola, pero no sabemos si realmente lo está o si esa ha sido su elección y su modo de vida y le gusta. Tuvimos muchas conversaciones al respecto", añade.

La soledad y la búsqueda de la intimidad y conexión con los demás son una de las búsquedas del personaje que se convierte en una de las reflexiones de la película. Con una estructura circular el director nos lleva desde esa alegría y perfección absoluta que vemos en los post de Instagram, a los peligros de la fama y a la incomunicación de alguien que lo tiene todo. En ese viaje, no solo cambia el personaje, también el uso de la cámara, de movimientos constantes, con cámara al hombre y primeros planos, pasamos a una escena final donde la cámara está quieta y la protagonista sola en un plano mucho más amplio.

"Hay diferentes tipos de soledad. Cuando escribía el personaje estaba la idea de que las redes sociales la hacían menos solitaria. Sin el móvil sería una tragedia para ella, porque hay gente para la que esa conexión es la única posible. Eso me parecía interesante. Siempre miramos de una manera cínica a cómo las redes sociales nos hacen solitarios y creo que puede ser cierto, pero que en realidad lo que hacen las redes sociales es mostrar nuestras frustraciones, pero a mucha gente también les ayudan", dice el director.

El ejercicio, el cuerpo perfecto o las frases de autoayuda son constantes en el mundo influencer. "Acéptate a ti mismo", repite el personaje una y otra vez. "Es la frase que se usa todo el rato y que de tanto usarla ha perdido su significado. Cuando se usa al principio de la película tiene un determinado sentido, como de aceptar realmente a uno mismo, algo que puede ser muy profundo. Pero después acaba siendo una frase de un tabloide con un sentido muy capitalista del término. Acepta tu cuerpo y conviértete en producto, parece decir muchas veces. Cambia de sentido radicalmente", añade Magnus von Horn.

La película no juzga al personaje protagonista, influencer rubia y perfecta, sino que se compadece o intenta entenderla. Quizás lo más interesante de la narración sea lograr que los espectadores cambiemos nuestros prejuicios mientras avanza la narración. "Lo cierto es que sobre estas celebrities lo que hacemos es proyectar nuestras propias miserias y prejuicios, nuestras ideas sobre el mundo. Decidimos si alguien está solo o si es un artificio o si es algo superficial. Eso dice más sobre nosotros que sobre ellas", reflexiona el director.

Para la actriz estas figuras de nuevas famosas no son nuevas: "Vienen a cubrir el vacío de esas figuras que se veneraban de la Biblia, de la mitología, los superhéroes o las estrellas, o los famosos, como cuando proyectas tus ideas y tus emociones en la familia real, por ejemplo. Es como una necesidad básica que tiene la gente de proyectar esos arquetipos", señala.

"Da igual lo que pensemos en realidad sobre las redes sociales, porque cada vez somos más y más seres digitales. Es hacia donde vamos como sociedad, como civilización. Sobre el personaje creo que ella trata de ser alguien a través de las redes sociales, pero a la vez es una chica muy valiente porque es capaz de decir claramente en esos videos que no sabe cómo comunicarse, como interactuar en persona. Tiene el coraje de decirlo, de admitirlo y de decir que prefiere tener relaciones online a físicas", añade la actriz polaca.

Las redes sociales se nutren de mano de obra gratis, como la de esta profesora de fitness, pero también son una fuente de activismo. Fenómenos como Las Kellys, o Las Aparadoras se han conformado antes como grupo digital que como organización sindical. Síntoma de los nuevos tiempos o del descalabro de la lucha de clases, el caso es que Instagram, Twitter o Facebook también pueden tener un punto positivo.

"En el mundo de los infuencers y las redes sociales hay muchos movimientos que se contradicen. Por un lado, tenemos ese mundo de las influencers y el fitness que tiene mensajes de girl power, de ir todas juntas, de aceptarse a una mismo y eso puede ser empoderador. Pero por otro lado está la idea de vender camisetas, de vender todo y esa idea de empoderamiento puede acabar siendo también fascista. Además, está la mirada masculina sobre las mujeres. ¿Dónde están los límites? Es complejo, ¿es moderador o es cosificador?", terminaba su reflexión el creador.