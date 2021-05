La reunión que marcará el futuro del Real Madrid: "Puede ser el lunes y será decisiva"

El Sanedrín de El Larguero ha opinado sobre el banquillo del Real Madrid para la próxima temporada. Un banquillo cuyo futuro está plagado de dudas, puesto que todavía no se sabe por quién será liderado.

La incertidumbre se sigue prolongando, pero Javier Herráez ha opinado que “el lunes puede ser la fecha mágica, después de que se acabe LaLiga frente al Villarreal”. “Pase lo que pase en LaLiga, esa reunión tiene que ser decisiva”, ha asegurado.

La idea del Real Madrid es clara, según la información del periodista de la SER: "El objetivo del Real Madrid es que Zidane se quede. Tendrán una reunión y se hablará de todo: renovaciones, fichajes... Ese es el objetivo, que se quede. En el club se entiende que es Zidane el hombre que tiene que seguir la próxima temporada”.

Manu Carreño ha informado de que “en el Madrid dicen que todavía hay posibilidades de que Zidane se quede y lo creen de verdad, porque dicen que Zidane tiene dudas”.

Julio Pulido, por otra parte, ha opinado: "Zidane si tiene tomada la decisión, no la va a cambiar. No porque Florentino le diga los cambios que va a hacer le va a hacer cambiar de opinión".

Si Zidane acaba abandonando el Real Madrid, las dudas sobre el sustituto son enormes y suenan nombres como Allegri o Raúl. Para Antón Meana, “el Madrid necesita un cambio y Raúl quiere apostar por un cambio, creo que no es malo lo que Raúl propone”.

¿Un trueque Griezmann - Joao Félix?

Marcos López: "Yo creo que en un intercambio Joao Felix - Griezmann saldrían ganando los equipos y los jugadores".

Miguel Martín Talavera: "Creo que el Cholo aceptaría encantado un intercambio Joao Felix - Griezmann. Este año el Atlético hubiese ganado LaLiga antes si Griezmann estuviese en el Atlético".

¿Cambio de ciclo en el Barça?

Marcos López: "¿Xavi, Jordi Cruyff, García Pimenta? ¿Quién puede ser? O si no, la otra opción es darle fuerza a Koeman y no quemar la bala de Xavi".

Axel Torres: "Flick o Joachim Low se pueden adaptar al estilo de juego del Barça, pero vendrían sin conocer el idioma y les podría costar. No creo que Xavi no esté preparado, es que no quieren que coja el equipo ahora".

Marcos López: "Para mí el 'cambio de ciclo' de Laporta afecta a los jugadores, al núcleo duro de los jugadores. Pero a Messi no".

La vuelta de Benzema a la selección

Axel Torres: "El caso que hubo fue grave. En lo futbolístico no hay debate, pero que te salpique un asunto de extorsión en una convocatoria dinamita el grupo. Entiendo la decisión de no convocar".

Julio Pulido: "¿Deschamps quiere hacer ahora a la mejor Francia? ¿Y los seis años anteriores? Le dejaba fuera por un asunto personal, ¿qué ha cambiado ahora?".