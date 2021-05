"Le vi con un color tan pálido que no sabía cómo estaba": el relato del agente que rescató al bebé en Ceuta

La imagen del agente de la Guardia Civil con un bebé de dos meses en brazos en el agua en mitad de la crisis migratoria de Ceuta permanece ya en la retina de todos los que la han visto. Ese agente se llama Juan Francisco y pertenece al grupo especial de actividades subacuáticas. Muchas horas después sigue sin descansar, metiéndose en el mar para rescatar a aquellos que siguen intentando cruzar la frontera bajo todo tipo de condiciones pero ha sacado un rato para atender a los micrófonos de la Cadena SER. Recuerda en Hora 14 cómo ocurrió todo: "Mi compañero Braulio y yo pensábamos que la mujer tenía una mochilila pero en uno de los movimientos nos dimos cuenta que era un bebé lo que tenía a las espaldas. Tenía al bebé agarrado con unos trapos para que no se moviera de la espalda y la mujer intentaba mantenerse a flote con una especie de juguete, de flotador. Fuimos a por ellos, yo le saqué el bebé de la espalda y me fui rápidamente a la costa mientras mi compañero Braulio ayudaba a su madre", relata.

No ha vuelto a tener noticias del estado de ambos, pero cree que eso es una buena señal: "Yo vi al bebé con un color tan pálido y tan inmóvil que no sabía si el bebé estaba bien o no. Yo solo pensaba en llegar rápidamente a tierra para que le asistieran. Yo no tenia fuerzas ni para sacarlo a la playa, una chica de Cruz Roja entró en el agua y lo cogió", rememora. Desde entonces no lo ha vuelto a ver. Sigue entregado a su labor en el mar pero reconoce que empiezan a flaquear las fuerzas después de tantas horas de trabajo: "Me está temblando el brazo y las extremidades del agotamiento. Todo el equipo estamos agotados físicamente".

Este miércoles, la situación en el Tarajal es muy distinta a la que se vivió el lunes y el martes. Juan Francisco recuerda lo ocurrido como "un rebaño grandísimo de personas pasando todas a la vez" y lamenta que una persona falleciera. "Le cogimos pero no a tiempo porque fue todo muy caótico".