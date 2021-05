Fernando Colomo: "Las relaciones tradicionales están totalmente en crisis"

Fernando Colomo lleva más de 40 años contando todo tipo de historias: Debutó en la gran pantalla a finales de los 70 con películas como Tigres de papel o Qué hace una chica como tú, en un sitio como éste. Fue parte imprescindible de nuestro cine en los 80, con cintas tan célebres como La Linea del Cielo, protagonizada por Antonio Resines o Bajarse al moro, con los entonces muy jóvenes Aitana Sánchez Gijón y Antonio Banderas. Continuó su protagonismo en los 90 con pelis como El cuarteto de La Habana o Los años Bárbaros.

Portero de hockey en la adolescencia tras un intento fallido por el baloncesto y estudiante de arquitectura, llegando a terminar la carrera (su padre no le 'dejó' estudiar bellas artes) y ha diseñado más de 200 casas, comenzó en el cine en los años 70 y ahora 'Poliamor para principiantes'.

Colomo no tiene ningún premio Goya a título individual, aunque sí ha estado nominado a mejor actor revelación por La isla bonita. "Siempre me he considerado director, pero mi tentación han sido los actores", cuenta el director de cine.

Al recordar Tigres de papel, reconoce que le "sorprendió muchísimo" que la gente se riera al verla. "La gente se lo pasaba bien también porque se reconocían", asegura Colomo, quien cree que esa experiencia le sirvió para moldear sus siguientes películas. "El humor es algo misterioso y difícil. El drama si entras a saco ya tienes a la gente llorando", explica.

Tras hacer La isla bonita, escuchó la palabra poliamor y empezó a investigar sobre ello. "Las relaciones tradicionales están totalmente en crisis. Conceptos como la media naranja son un poco terribles. Estamos ampliando la mente", cuenta.