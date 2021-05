La opinión de Carles Francino

Dice el refrán que las prisas son malas consejeras. Y suele pasar -o puede pasar- que apresurarse mucho para conseguir algo que se desea acabe terminando en fracaso. Pablo Casado aspira a ser algún día presidente del gobierno, ¿verdad? Es legítimo, está en sus planes y ahora mismo -tras el descalabro del Partido Socialista en Madrid- parece que los vientos le son favorables. Vale. Yo no soy quién para dar consejos a nadie, ¡faltaría más!, pero a Pablo Casado le diría, con toda cordialidad, que tenga en cuenta ese refrán; y el mensaje que lleva implícito: el de no meter la pata por correr demasiado. Lo digo -es una opinión personal, ¿eh? - porque su actitud de hoy en el Congreso resistiéndose a apoyar al Gobierno en la crisis con Marruecos, la crisis de Ceuta, yo creo que le deja en una posición… digamos que poco airosa.

Alguien que lleva años con España todo el día en la boca no debería flaquear en un momento así, por pura ansiedad; que es lo que creo que transmite el Partido Popular con su discurso de que a esta legislatura -y por lo tanto a este gobierno- se le acaba el tiempo. A mí ya me pareció muy mal que desde el primer día -y a la estela de Vox, acomplejados por la pujanza de la ultraderecha- ya consideraran a este gobierno ilegítimo. Ilegítimo no; es fruto de un acuerdo que puedes criticar -y el tiempo ha demostrado que había motivos para la crítica- pero ilegítimo no: es un gobierno que sale de los votos. Igual que el gobierno de Andalucía, o el de Castilla y León, o el de Murcia, o el de Madrid.

Después vino la pandemia y una ofensiva constante contra las decisiones del gobierno central como no ha ocurrido en ningún otro país europeo. Insisto: el gobierno ha cometido errores, ha habido motivos para la crítica, los hay… Pero en una coyuntura de emergencia tan extrema, yo sinceramente hubiera agradecido un poquito más de leal oposición. Pero, bueno, vistos los resultados electorales de Madrid, las encuestas… existe la tentación de aprovechar la inercia, lanzarse a degüello, acortar los tiempos. Pero, cuidado: ¿lanzarse a degüello incluye hacerse el remolón cuando otro país agrede o chantajea al tuyo lanzando contra la frontera a miles de personas desesperadas? Ahí es donde creo yo que las prisas pueden ser malas consejeras y que mucha gente diga: ¡cuidado!

Pero, bueno, seguro que Pablo Casado tiene - como todos- un montón de asesores que le indican el camino. Lo mío era sólo un simple comentario.