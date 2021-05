Daniel López-Acuña: "La mascarilla tiene que seguir usándose a lo largo del verano"

Con la llegada de las altas temperaturas y el avance en el ritmo de vacunación llega la pregunta: ¿Cuándo nos vamos a quitar la mascarilla? "No lo haremos pronto. Hay demasiada fiebre por querer quitar la mascarilla y nos estamos equivocando. La mascarilla la tendremos que seguir llevando por un tiempo", afirma Daniel López-Acuña, epidemiologo y exdirectivo de la OMS.

"Debemos asumir que la mascarilla tiene que seguir a lo largo del verano. Si ha bajado la incidencia, a final de verano, en septiembre, podremos empezar a relajar su uso en exteriores, no en sitios mal ventilados, interiores o de alto riesgo como hospitales", añade.

Además de todo lo que nos protege, la mascarilla ha sido útil en este invierno para reducir los contagios de la gripe. "No se trata de pensar que vamos a tener que llevar la mascarilla de por vida, pero tampoco que la señal de libertad con relación al COVID es quitarse la mascarilla ya. Si la quitamos ya vamos a tener repuntes, tenemos al virus circulante y zonas con una alta incidencia", señala el experto.

Simbología errónea

La fatiga pandeémica, existente tras más de un año de pandemia, no debería ser un pretexto para las acciones irresponsables o peligrosas. "Cuando comparamos el uso de mascarilla en España con otros países como Suiza, aquí ha habido más adherencia al uso. Por un poco más de esfuerzo vale la pena sostener la acción que previene el contagio. Es importante no identificar símbolos erróneos. Tiene más simbolismo tener menos ingresados en la UCI por covid o no tener fallecidos que quitarnos la mascarilla. La libertad no existe porque tengamos que usar o no la mascarilla que nos protege del contagio. Flexibilizar temprano no es conveniente", reconoce López-Acuña.

Inmunidad de grupo. ¿Un 70 por ciento es suficiente?

"No hay una cifra mágica de la inmunidad de grupo. Varios científicos han señalado que dada su alta contagiosidad podemos requerir más de ese 70 por ciento. Si mantenemos los esfuerzos en el ritmo de vacunación de ahora, con medio millón de dosis aplicadas cada día, sí podemos avanzar en la relajación de medidas, pero nos queda un camino largo", comenta el investigador.

Desinfección de superficies

Con la mascarilla llegó también la limpieza de superficies: desinfectamos las mesas, las sillas, las suelas de los zapatos, la compra...

Parece ser que existe evidencia científica por la que el virus del SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, se transmite principalmente por el aire, tal y como admite la revista The Lancet.

"El papel que juega la desinfección de superficies para la previsión de la transmisión de este virus es relativamente reducido. Es mucho más importante hacer todo lo necesario para reducir la transmisión por aerosoles. En superficies, el virus puede quedar muy poco tiempo, no tiene una durabilidad larga y no tenemos que esforzarnos tanto en esas desinfecciones. Lo más importante es la mascarilla, la distancia física y la ventilación", subraya el epidemiólogo.

