'Mía y Moi', amor fraternal frente a masculinidades violentas

“Acabé representando actores por mi pasión por los actores. Lo que más me apasiona es dirigirlos, ha sido la consecución natural de algo que estaba ahí, desde muy crío expresé mi deseo de dirigir cine”, confiesa Borja de la Vega, representante y ahora director debutante con ‘Mía y Moi’, un drama íntimo y naturalista con el que explora las herencias familiares y las masculinidades. Ha sido un proceso largo y colaborativo que ha costado levantar años y en el que han participado los propios actores. “Nace de una amistad entre tres personas que quieren hacer una película. Borja tenía muchas ganas de dirigir, y como muchas cosas, si no te pones, no las haces. Y un día dijimos, si lo quieres hacer, vamos a hacerlo”, explica Ricardo Gómez, también productor de la cinta.

Un proyecto especial, de cuadrilla dicen, en el que fueron puliendo esta historia que pivota sobre un amor fraternal. “Tenía en mente la historia de dos hermanos que compartían un secreto, un hecho terrible que les unía de manera especial. Las historias fraternales, por algún motivo, siempre me han llamado la atención. Están menos exploradas que el amor romántico o incluso el paternofilial. Hay películas que tratan el tema de hermanos que me tocan mucho el corazón”, explica De la Vega. Esos hermanos son Mía y Moi, interpretados por Bruna Cusí y Ricardo Gómez, marcados por un pasado de violencia que se intuye, una figura paterna tóxica y la pérdida de una madre. Su reencuentro, ya de adultos, en la casa familiar remueve todo el universo de lo que son, fueron y pueden ser.

“El núcleo de la película es el amor fraternal y la infancia. Cómo te marcan las vivencias de niño, como te condicionan, cuando son positivas o cuando son negativas, en este caso son dos supervivientes, y los personajes hacen una especie de retorno a la infancia en esa casa en la que intuimos pasaron hechos traumáticos. Era interesante ver cómo los había marcado desde adultos”, añade el director que trabajó durante todo el proceso mano a mano con los actores. “Las elipsis son una decisión de guion, rodaje y montaje. La primera versión era mucho más explicativa, por ejemplo. Bruna propuso no hacer sus monólogos más dramáticos, contribuyó a quitar lo que estaba contado por imágenes. Fuimos puliendo el guion, lo desnudas, y es muy bonito en una película en la que pasan tan pocas cosas que te tengan intrigado en esas relaciones. Hacerla más sencilla y dejarla en el hueso hizo la película más rica”.

Durante los ensayos, el propio rodaje en una casa convertida en campamento de verano y las improvisaciones, los intérpretes entraron en esa atmósfera bucólica, nostálgica y a la vez dolorosa de las cicatrices familiares. “Mi gusto cinematográfico influenció, por el tipo de historia que quería contar, le di la confianza con muchas cosas que creía que entendería el espectador, no hacía falta remarcar ni que el personaje se explicara mucho, sino que vivieran, que esa infancia, ese duelo, esos maltratos iban a traspasar sin explicarlo mucho. El guion siempre fue flexible a la improvisación, hicimos un trabajo de ensayos previos... como buen director, confía mucho en el trabajo actoral y tiene mucha psicología con los actores”, explica la actriz. Ricardo Gómez asume el personaje más hermético, herido, introspectivo. Un trabajo más físico y gestual que verbal. “Fue una experiencia muy gratificante, pero es de los rodajes que más he sufrido desde el lado interpretativo. Los personajes los agarro y los suelto con bastante facilidad, y este no es el caso. Me pasé todo el mes en una burbuja, he tenido la suerte de enfrentarme a un personaje que me toca muy de lejos, pero tuve que encapsularme para llegar a esa energía y no salir”.

Dos personajes acompañan y socavan esta relación tan especial entre los hermanos. De un lado, Biel, encarnado por Eneko Sagardoy, pareja de Moi, un hombre cuidador, generoso, paciente… que le ha arropado en todo su duelo. Del otro, Mikel, al que da vida Joe Manjón, exnovio de Mia, que entra en acción para romper la estabilidad con un comportamiento que replica la figura paternal que, se intuye, destrozó esa familia. “La parte consciente e intencionada era que estábamos hablando de malos tratos, de la figura que no está y se intuye del padre, del personaje de Mikel que reproduce ciertas actitudes. Pero los personajes de Moi y Biel ofrecen un contraste de otro tipo de masculinidad, es bonito, pero me he dado cuenta cuando me lo dicen”, admite el director.

La película pone el foco en una masculinidad amenazante para otros hombres. El cine ha explorado el riesgo de replicar conductas de padres a hijos en entornos violentos o, en este caso, el riesgo de que las mujeres asuman una posición fruto del propio machismo vivido, pero aquí la mirada se desplaza al miedo y rechazo del hijo a una masculinidad violenta. “Hay diferentes tipos de masculinidades y todas se abordan desde el prisma del naturalismo y el realismo. La pareja que tiene una incapacidad para comunicarse, la figura del personaje de Mikel que trae un patrón familiar que rechaza, que detesta, pero a la vez en ese odio encuentra cierta atracción que le hace sentirse culpable. Es algo muy tóxico, pero también está en la naturaleza humana”, analiza Gómez.

“Se aborda el machismo puro y duro que ha atacado de diferente manera a estos hombres. Con la violencia de un padre a sus hijos, con unas carencias afectivas que vuelven tóxico al personaje de Mikel, y otra masculinidad sin complejos como la de mi personaje”, sigue Eneko Sagardoy. “La cuestión es darnos cuenta del daño que nos hacemos como hombres, además de lo que hace el patriarcado con las mujeres, tenemos que organizarnos, educarnos y ponernos a escuchar entre los hombres”, añade Joe Manjón. “Muchas veces decimos que la víctima directa es la mujer y los hijos son daños colaterales. Esa violencia se introduce cuando vives eso en casa, generan heridas que están durante mucho tiempo, la película pone después de muchos años a esas víctimas de segundo grado con diferentes reacciones. La violencia machista lo ha llenado todo y, cada uno, desde su sitio tiene que ir luchando contra ese heteropatriarcado, pero sobre todo los hombres escuchando mucho”, concluye el intérprete vasco.

El resultado es un drama sutil y preciso, que juega con la intriga de las relaciones pasadas y presentes y con la tensión psicológica, que aborda con hermetismo y sensibilidad los conflictos y emociones, y que compone una estimulante radiografía de la violencia estructural que genera el machismo.