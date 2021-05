'Spiral: Saw', menos sangre y más crítica en la cinta más mainstream de la saga

Las trampas mortales más violentas y sangrientas que ha visto el cine están de vuelta. No de la mano del ya conocidísimo Jigsaw, pero sí de un imitador que no se queda atrás. Esta vez, en lugar de esa famosa careta con espirales dibujadas en las mejillas, tenemos la careta de un cerdo y, esta vez, los perseguidos y asesinados son policías. Salvando esos detalles, todo lo demás es ‘Saw’ en su más pura esencia.

‘Spiral: Saw’ se presenta como una especie de reboot que aspira a tener más entregas (no es difícil adivinarlo tras ver su final) y que ha querido cambiar su tono, descarrilándose por momentos hacia lo que podría ser un thriller policial, aunque sin dejarse atrás el sello de la saga: los juegos macabros y sangrientos donde, para salvarte, tienes que sacrificarte de alguna manera.

En esta ocasión perseguimos al detective Zeke Banks (Chris Rock), un policía al que el resto de la comisaría no respeta por haber delatado a un compañero corrupto años atrás. Acostumbrado a ir por libre y trabajar solo, le asignan la compañía de un detective en prácticas (Max Mingella) justo cuando comienzan estos brutales asesinatos a policías que, como nos tienen acostumbrados en esta saga, terminan convirtiéndose en un enredo del que nuestro protagonista no tiene las instrucciones.

Uno de los problemas de esta película, que está liderando la taquilla en Estados Unidos y que sigue demostrando la cantidad de seguidores que tiene la saga en su día creada por James Wan y Leigh Whannell, es que las famosas trampas parecen insertadas a la fuerza, para que no olvidemos que lo que vemos se trata de ‘Saw’, pero como si el guion desarrollado pudiese subsistir sin muchas de ellas. El otro problema es que, inevitablemente, desde el estreno de la primera cinta de la saga en 2004, el espectador es más difícil de sorprender y está muy acostumbrado a los giros argumentales, a esos famosos plotwist. Y, claro, más de uno se verá venir el final y estará esperándolo expectante.

Quizá después de ocho entregas de ‘Saw’, en esta ocasión lo que se ha buscado es expandir la trama para tratar otros temas más allá del característico “sacrifica algo y sobrevivirás”. Porque en este reboot hay una clara crítica hacia el sistema de justicia del país liderado por Joe Biden, aspecto sobre el que realmente parte toda la trama, y una clara intención de buscar a un público más mainstream con la dosis de comedia que ofrecen muchos de los diálogos liderados por Chris Rock, el fichaje de Samuel L. Jackson (a pesar de que bastante poco le vemos en pantalla), esa mezcla de géneros que incluso a veces nos recuerda a ‘Seven’ y algún que otro homenaje a las anteriores películas que solo los más fieles seguidores conseguirán captar.

‘Spiral: Saw’ no es la película más sangrienta de la saga, pero sí es una película que conseguirá entretener al público más fan de la misma (sigue haciendo que en ocasiones queramos apartar la mirada de la pantalla) y también atraer a ese otro público que anteriormente renegó de la misma y que quizá esta propuesta más mainstream consiga convencerles y darle una oportunidad a este imitador de Jigsaw.

El 21 de mayo llega a España esta cinta dirigida por Darren Lynn Bousman, quien, por cierto, ya había firmado anteriormente la dirección de las entregas II, III y IV de la saga y que nos devuelve a esa “espiral” de juegos macabros y torturas que deja las puertas abiertas a que, en un futuro, nos llegue alguna que otra película más que continue esta exitosa saga.