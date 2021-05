El presidente Sánchez nos ha convocado a todos los ciudadanos a una conversación nacional y propone que la tengamos a partir de un documento de 675 páginas, fruto de la tormenta de ideas de 100 expertos de varias sensibilidades, tantas que el texto ya es el fruto del mínimo común denominador de entrada de ellos mismos y después del programa de Gobierno, que a su vez lo es del consenso entre socialistas y Podemos. Y como el presidente vuelve a situarnos en una España parecida a la de 1977, cuando se iniciaba la transición, nos está diciendo con ello que estamos a las puertas de otra nueva etapa de gran cambio. Porque he estado dando por acabada la que nació entonces. Y aunque está por ver que esta teoría enlace con la de quienes detestan aquel período y lo consideran el origen de todos los males actuales, lo cierto es que los grandes cambios a los que ya nos vemos obligados habrá que aplicarlos de cualquier forma, porque la vida es movimiento y porque el acceso a los fondos de recuperación europeos obliga a una actualización y modernización del país. Estamos, pues, ante una obligación que no debería tener más escollos que los de nuestra ambición y no quedarse con mucho ruido y pocas nueces, como suele hacerse en un país más partidario de improvisar que de prever ni temer enfrentarnos a nosotros mismos, como ha pasado, por ejemplo, en las dos únicas ocasiones en las que se ha modificado la Constitución por imperativo también europeo, con cierto temor y una delicada nocturnidad, fruto del pavor de los dos grandes partidos abrir la gran caja de Pandora. Y así están pasando algunas de las muchas cosas que nos están alterando, sea en el frente territorial, sea en el frente pandémica, más allá de los matices que pueden hacerse a la iniciativa y que no son pocos. Celebremos que se tome, porque hacía tiempo, demasiado tiempo, que no se le oía a un político español hablar de proyecto a treinta años vista cuando sabe que ya no estará para celebrarlo.