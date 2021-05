En muy contadas ocasiones a los periodistas nos toca ser tan protagonistas, en la que medida que somos ciudadanos, como a nuestros oyentes, lectores o espectadores de las noticias que contamos. En la pandemia está siendo así. Hoy me han vacunado y me he sentido muy orgullosa de este país, de esa cola muy rápida y eficaz en la que decenas de personas esperábamos nuestro turno. Y muy orgullosa, de nuevo, de las trabajadoras sanitarias, porque casi todas eran mujeres, que armadas de pedagogía, eficiencia y cariño nos iban pinchando a todos.

Algunas cosas las haremos mal, pero la vacunación universal, gratuita y escalonada por edades, está saliendo bien en España. Y lo demuestra la buenísima noticia del día. La cifra de fallecidos por COVID de ayer a hoy no la veíamos desde el mes de agosto pasado, cuando creímos haber vencido al virus y aún nos quedaba este largo invierno. 33 fallecidos se han notificado, 33 tragedias, pero es que venimos de números con tres cifras diarias. Esto no está vencido todavía, los saben ustedes bien, lo comprobamos cuando se contagia un amigo o un familiar, cuando miramos cómo están otros países, ahora Nepal, menos afortunados que nosotros.

Pero que los problemas no nos hagan perder la esperanza, que el ruido no nos aturda, que el odio y la crispación no nos distraigan. La crisis diplomática provocada por Marruecos es grave, pero en esa frontera de Ceuta hemos visto a muchos españoles haciendo marca España de la buena, voluntarias de Cruz Roja como Luna Reyes, militares, fuerzas de seguridad, seres humanos de una pieza salvando, dando aliento y calor a otros seres humanos exhaustos. Hay problemas, sí, pero muchos motivos para la esperanza.