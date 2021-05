La vaca pionera

En First Cow no vemos grandes praderas ni interminables espacios abiertos. Casi toda la acción transcurre en un espeso bosque. No es una historia épica sino íntima, pero mantiene el espíritu con muchas películas del oeste gracias al formato cinematográfico de cuatro tercios. “He visto muchas películas de Anthony Mann, de William Wellman o de Bud Boetticher y en estos films estos directores utilizan ese formato por razones diferentes. En First Cow lo hice por algo visual. La acción transcurre en un viejo bosque con árboles, hay muchas líneas verticales; los personajes pasan mucho tiempo en sus cabañas y quería filmar escenas a la altura de las cabezas más que en espacios amplios. Es un formato que da mucha intimidad y que me gusta mucho”, explica la realizadora Kelly Reichardt.

First Cow comienza en nuestros días. Una joven pasea con su perro por los márgenes de un río cuando encuentra unos huesos humanos. “Me encantó la idea de que se viera el descubrimiento de unos huesos en nuestra época y que luego retrocediéramos en el tiempo para saber de quiénes eran”, dice la directora. A partir de ese descubrimiento, Kelly Reichardt reconstruye la historia de amistad entre dos hombres en el Oregón de 1820. Uno de ellos es un inmigrante chino y el otro un cocinero que trabajaba con un grupo de cazadores de pieles. Los dos comienzan a hacer planes de cara al futuro. Y es ahí cuando entra en acción la vaca que da título a la película porque con la leche de esa vaca el cocinero va a elaborar unos dulces. El problema es que tienen que ordeñar la vaca y conseguir la leche que necesitan sin que lo sepa el dueño, un rico terrateniente.

Kelly Reichardt es una directora detallista y observadora y en First Cow, basada en la novela Half Live de Jon Raymond, coguionista también del film, realiza un verdadero trabajo de antropología reconstruyendo la manera de vivir de los pioneros americanos en esa época: los trajes que visten los personajes, los utensilios que usan para comer o trabajar. Sus películas, como Old Joy o Meek’s Cutoff, apenas se han visto en España. Wendy and Lucy, protagonizada por Michelle Williams, está disponible en la plataforma Filmin.

Es una realizadora minimalista que cuenta historias sencillas rodadas con pausa y precisión. Las ideas que transmiten sus films, son, sin embargo, profundas y potentes. En First Cow habla de ese sueño americano que tantas veces se ha quedado en mitad del camino o ha acabado de forma trágica. “La película no cuenta tanto la otra cara del sueño americano como la mitología del sueño americano. La idea del sueño americano es diferente para cada persona, según las distintas ideas de lo que es y qué significa, pero hay una idea acordada de lo que es el sueño americano. Es algo que está al alcance de todos, que todos pueden luchar por esa promesa quizá haciendo lo mismo”, afirma la realizadora.

First Cow habla del hombre y su conexión con la naturaleza, de esas pequeñas oportunidades que el ser humano tiene al alcance de la mano para mejorar su vida y que sin embargo son muy difíciles de conseguir. Una reflexión poética sobre el desarrollo del capitalismo en Estados Unidos, de la explotación de los espacios naturales. La película comienza con una cita del poeta William Blake: “El pájaro, un nido; la araña, una tela; el hombre, la amistad”. Y eso es lo que vemos en First Cow, una historia de amistad de dos hombres en una época y en un territorio hostil. Dos hombres y una vaca.