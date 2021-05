Un atraco con zombies, terror en la policía y la joya indie de la temporada

Zack Snyder regresa a los zombies con Ejército de los muertos, una orgía violenta, sangrienta y divertida que llega a Netflix. Más cine de género, se estrena en cines nueva entrega de la saga Saw, esta vez con Samuel L. Jackson y Chris Rock proporcionado terror y agonía. La directora Kelly Reichardt disecciona el western en First Cow, una película sobre la amistad, sobre la irrupción del dinero y las mercancías como primer paso para la corrupción de América. Más películas que indagan en la configuración de Estados Unidos, Érase una vez en Queens es la eterna revisión del sueño americano protagonizado por un hijo de inmigrantes chinos estrella del baloncesto. Con sello de Cannes se estrena Sweat, la mirada despiadada al mundo de las influencers y las redes sociales, donde el físico y el mercado lo inundan todo. El cine español tiene dos propuestas, por un lado Fernando Colomo con la comedia Poliamor para principiantes, con Karra Elejalde, Toni Acosta o María Pedraza entre otros. Y de una manera más íntima, Mía y Moi habla de relaciones, de traumas, de masculinidades y de violencias. Es la ópera prima de Borja de la Vega con Ricardo Gómez, Bruna Cusí y Enero Sagardoy. En cine clásico, reivindicamos una de las grandes películas de las últimas décadas, Thelma y Louise, y ponemos música, la de Bob Dylan, que cumple 80 años. En televisión, Barry Jenkins, ganador del Oscar por Moonlight, se estrena en las series con El ferrocarril subterráneo, ficción que aborda la esclavitud de los afroamericanos desde el realismo mágico.

Ejército de los muertos (Zack Snyder)

En el cine de Zack Synder hay espacio para casi todo. Un batiburrillo de referencias, géneros y estéticas al servicio del espectáculo. Tras la faraónica misión de remontar ‘La liga de la justicia’ y su etapa al servicio de DC, el director de ‘300’ regresa a los orígenes con ‘Ejército de los muertos’, su vuelta al universo de los zombies a lo grande.

Si en ‘Amanecer de los muertos’, su particular revisión de la cinta de culto de George A. Romero, ya incluía zombies rápidos, aquí se da un festín salvaje de sangre y acción con muertos vivientes con sentimientos y el asalto a la caja fuerte de un casino. “Al fin y al cabo es una película sobre una misión. En las películas de zombies es típico, como en esta, que haya un perímetro, y cuando cruzas ese límite, entras al terreno donde los zombies están. El preparar el atraco y romper la caja fuerte, y el hacerlo con lo que puedes encontrar en ese mundo, es realmente la preocupación de la película. Yo sabía que sería divertido e interesante porque tienes que pasar todos esos obstáculos para lograrlo. Si hablamos de una película normal de atracos y una tropa en busca de una caja fuerte, tienes que reinventar a ese escuadrón, pero aún así es un reflejo, tienes que descubrir cómo apagar la alarma, distraer a los guardias… Todas estas cosas son sustituidas por guardianes zombies. Es una forma de replantear el género y divertirte con él”, explica en una entrevista con la Cadena SER.

En este caso, los zombies son solo una excusa en una cinta que bebe, confiesa el propio Synder, de ‘1997: Rescate en Nueva York’, la película de John Carpenter. Ambientada en Las Vegas, el director utiliza toda la iconografía de la ciudad del pecado y el desfase -sí, hay un Elvis zombie e incluso un tigre zombie- para montar un despiporre de violencia, vísceras y traiciones con su escuadrón de asalto. Un convoy militar dejó suelto a un zombi sobrehumano en un traslado del área 51, la epidemia rápidamente se propagó por la ciudad y las autoridades declararon en cuarentena y construyeron un perímetro sobre Las Vegas para contener la expansión zombie.

Ese es el marco en el que los hombres de negocios buscan cómo recuperar sus millones. El propietario de un casino, Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada), encarga a Scott Ward, interpretado por Dave Bautista, la misión de reclutar un equipo para robar 200 millones de dólares de la cámara acorazada de un casino. Bautista es un veterano de la guerra contra los zombies, olvidado y maltratado, trabaja de cocinero, y se le abre la posibilidad de una nueva vida. “Quería darle a la gente algo diferente a lo que un héroe de acción puede ser. Físicamente cumplo esa parte, pero creo que hay algo muy interesante en darle a un héroe de acción algún tipo de vulnerabilidad, de que no es invencible, hace que la gente se aproxime más él en algunas situaciones. Eso es lo que quería, que más allá del atraco y los zombies, mostrara los aspectos familiares, las emociones, las relaciones… No solo la acción, sino su sufrimiento, su redención… Eso hace interesante y única la historia”, asegura el actor, que no solo es una máquina de matar sino que también persigue recuperar a su hija.

Si no había ya elementos suficientes, Snyder añade una agónica cuenta atrás. El presidente ha decidido ‘apretar’ su botón nuclear y bombardear la ciudad para acabar con la amenaza. Como en muchas de las cintas del género, detrás de la acción, los mordiscos y los cuerpos mutilados, se esconden muchas lecturas sociales. Hay un campo de refugiados a las puertas de Las Vegas, un muro, una policía corrupta y un presidente dispuesto a celebrar el 4 de julio con bombas. “Las películas de zombies es el lugar al que acudimos para hacer crítica social -risas-, es sospechoso pero puedo intentarlo. La idea, lo atractivo, de estas películas de monstruos es que el monstruo somos nosotros. Es sobre nuestra propia humanidad, eso es lo que provoca miedo en cualquiera. La peor parte de las películas de zombies es la gente, no los zombies, ellos no tienen una agenda. Con esta película quería generar simpatía por los zombies, crear un escenario donde fueran simpáticos, donde, cuando los humanos cruzan, las motivaciones para atacarlos estuvieran justificadas. No podemos vivir solos, siempre lo jodemos de alguna forma… Hay obviamente partes políticas, los refugiados, las armas… Pero creo que la idea de que este mundo zombie nos podría reemplazar, no solo comer, es divertida”, añade Snyder.

Divertido es la palabra que más repite el director, que se lo ha pasado en grande diseñando este universo que surge de un guion escrito hace más de 10 años. Esos zombies simpáticos que menciona son los Alfas, un grupo avanzado con sentido de pertenencia, sentimientos, jerarquías y que no buscan únicamente merendarse a alguien. Han construido su propia comunidad. Snyder, en otro giro más, recurre a la mitología para reflexionar sobre esta subespecie. “Siempre he tenido una fascinación mitológica, soy un gran admirador de Joseph Campbell, de esa especie de decodificar el mito y cómo nos encontramos a nosotros. Es una herramienta maravillosa para decodificar este mundo, historias contadas durante siglos en unas culturas y otras que tienen reminiscencias en cada uno de nosotros, incluso el contacto entre ellas es fascinante. Para mí, Zeus es como el padre de las especies, el Adán de este mundo, parece un Dios de hombre que lidera esta iconografía. Y este gran Zeus inspira a esos zombies”, comenta entusiasmado entre risas.

Dave Bautista encabeza un reparto coral y sin grandes estrellas, personajes a los que Snyder otorga un escape o motivación emocional, no lo segar cabezas. Ella Purnell interpreta a la hija que ayuda a los refugiados con muchas madres separados de sus hijos, el musculoso Omari Hardwick y el alemán Matthias Schweighöfer entablan una amistad que coquetea con el ‘bromance’, la mexicana Ana de la Reguera busca un amor no correspondido y la francesa Nora Arnezeder es la coyote de una ciudad sitiada.

Un casting internacional y diverso que representa la nueva industria globalizada. “Hollywood está haciendo películas realmente para el mundo más que sobre ellos. Las películas son mejores si tienen un reparto internacional, diferentes acentos. Yo tuve ese problema cuando me mudé aquí, tengo acento de Suramérica, si tú no tienes un acento fuerte y la gente puede entenderte, es bueno que suenes como aparentas y no intentar sonar como quien no eres”, analiza De la Reguera, que es una de las muchas mujeres de la película pistola o cuchillo en mano. “Siento realmente que hay un avance, vamos en la buena dirección, por supuesto, queda mucho trabajo por hacer, pero cuando leí el guion, mi personaje podía haber sido un hombre pero Zack me lo ofreció a mí. Ella está al cargo y tiene mucho peso, no sé si eso hubiera pasado en este tipo de películas hace unos años. Estamos progresando, sin duda”, remata Nora Arnezeder sobre los cambios de la representación femenina en el cine de acción.

Snyder acompaña los tiros, patadas y explosiones con humor, no abusa de las escenas a cámara lenta ni busca desesperadamente la épica de sus anteriores trabajos. Juega con la música, la estética de videojuego y las referencias pop. Es la primera película en la que trabaja con cámaras digitales, con unas lentes especiales, y además también debuta como director de fotografía, lo que le ha permitido estar en cada secuencia y disfrutarla. “Sentí esa realidad física de manejar la cámara, de iluminar la película, es algo muy atractivo, una enorme experiencia muy diferente a estar solo en la silla y en el combo de TV todo el día. En ese sentido, fue muy refrescante, la parte activa y física de rodar la película es algo espectacularmente divertido. Conseguí un reparto increíble, no había ni silla de director en el set, quería crear un nuevo tipo de mundo y fue muy gratificante y divertido”, concluye. El zombie-universo de Snyder solo acaba de empezar, tendrá continuación con una precuela que dirige y protagoniza Matthias Schweighöfer, en su papel de experto en abrir cajas fuertes, y con una serie animada.

Spiral: Saw (Darren Lynn Bousman)

Las trampas mortales más violentas y sangrientas que ha visto el cine están de vuelta. No de la mano del ya conocidísimo Jigsaw, pero sí de un imitador que no se queda atrás. Esta vez, en lugar de esa famosa careta con espirales dibujadas en las mejillas, tenemos la careta de un cerdo y, esta vez, los perseguidos y asesinados son policías. Salvando esos detalles, todo lo demás es ‘Saw’ en su más pura esencia.

‘Spiral: Saw’ se presenta como una especie de reboot que aspira a tener más entregas (no es difícil adivinarlo tras ver su final) y que ha querido cambiar su tono, descarrilándose por momentos hacia lo que podría ser un thriller policial, aunque sin dejarse atrás el sello de la saga: los juegos macabros y sangrientos donde, para salvarte, tienes que sacrificarte de alguna manera.

En esta ocasión perseguimos al detective Zeke Banks (Chris Rock), un policía al que el resto de la comisaría no respeta por haber delatado a un compañero corrupto años atrás. Acostumbrado a ir por libre y trabajar solo, le asignan la compañía de un detective en prácticas (Max Mingella) justo cuando comienzan estos brutales asesinatos a policías que, como nos tienen acostumbrados en esta saga, terminan convirtiéndose en un enredo del que nuestro protagonista no tiene las instrucciones.

Uno de los problemas de esta película, que está liderando la taquilla en Estados Unidos y que sigue demostrando la cantidad de seguidores que tiene la saga en su día creada por James Wan y Leigh Whannell, es que las famosas trampas parecen insertadas a la fuerza, para que no olvidemos que lo que vemos se trata de ‘Saw’, pero como si el guion desarrollado pudiese subsistir sin muchas de ellas. El otro problema es que, inevitablemente, desde el estreno de la primera cinta de la saga en 2004, el espectador es más difícil de sorprender y está muy acostumbrado a los giros argumentales, a esos famosos plotwist. Y, claro, más de uno se verá venir el final y estará esperándolo expectante.

Quizá después de ocho entregas de ‘Saw’, en esta ocasión lo que se ha buscado es expandir la trama para tratar otros temas más allá del característico “sacrifica algo y sobrevivirás”. Porque en este reboot hay una clara crítica hacia el sistema de justicia del país liderado por Joe Biden, aspecto sobre el que realmente parte toda la trama, y una clara intención de buscar a un público más mainstream con la dosis de comedia que ofrecen muchos de los diálogos liderados por Chris Rock, el fichaje de Samuel L. Jackson (a pesar de que bastante poco le vemos en pantalla), esa mezcla de géneros que incluso a veces nos recuerda a ‘Seven’ y algún que otro homenaje a las anteriores películas que solo los más fieles seguidores conseguirán captar.

‘Spiral: Saw’ no es la película más sangrienta de la saga, pero sí es una película que conseguirá entretener al público más fan de la misma (sigue haciendo que en ocasiones queramos apartar la mirada de la pantalla) y también atraer a ese otro público que anteriormente renegó de la misma y que quizá esta propuesta más mainstream consiga convencerles y darle una oportunidad a este imitador de Jigsaw.

El 21 de mayo llega a España esta cinta dirigida por Darren Lynn Bousman, quien, por cierto, ya había firmado anteriormente la dirección de las entregas II, III y IV de la saga y que nos devuelve a esa “espiral” de juegos macabros y torturas que deja las puertas abiertas a que, en un futuro, nos llegue alguna que otra película más que continue esta exitosa saga.

First cow (Kelly Reichardt)

Es una de las grandes películas independientes del año, la última joya de la directora americana Kelly Reichardt. Es un western, una historia de amistad entre John Magaro y Orion Lee, dos emprendedores en medio de la fundación de Estados Unidos, que deciden vender rosquillas, pero para ello necesitan la leche de una vaca que posee un terrateniente. Es la tragedia de un país, abandonado al mercado y al poder del dinero, el germen del capitalismo desde la poética, la belleza y el sosiesgo del cine de Reichardt.

Érase una vez en Queens (Eddie Huang)

Otra película que ahonda en esa idiosincrasia americana es Érase una vez en Queens, película que igual que series como Master of None, Ramy o el filme The Farewell, cuenta las cuitas identitarias entre los inmigrantes de segunda generación. En este caso es un jugador de baloncesto de origen asiático que no encaja en el sueño americano. Es el debut del director de origen asiático Eddie Huang.

Mía y Moi (Borja de la Vega)

“Acabé representando actores por mi pasión por los actores. Lo que más me apasiona es dirigirlos, ha sido la consecución natural de algo que estaba ahí, desde muy crío expresé mi deseo de dirigir cine”, confiesa Borja de la Vega, representante y ahora director debutante con ‘Mía y Moi’, un drama íntimo y naturalista con el que explora las herencias familiares y las masculinidades. Ha sido un proceso largo y colaborativo que ha costado levantar años y en el que han participado los propios actores. “Nace de una amistad entre tres personas que quieren hacer una película. Borja tenía muchas ganas de dirigir, y como muchas cosas, si no te pones, no las haces. Y un día dijimos, si lo quieres hacer, vamos a hacerlo”, explica Ricardo Gómez, también productor de la cinta.

Un proyecto especial, de cuadrilla dicen, en el que fueron puliendo esta historia que pivota sobre un amor fraternal. “Tenía en mente la historia de dos hermanos que compartían un secreto, un hecho terrible que les unía de manera especial. Las historias fraternales, por algún motivo, siempre me han llamado la atención. Están menos exploradas que el amor romántico o incluso el paternofilial. Hay películas que tratan el tema de hermanos que me tocan mucho el corazón”, explica De la Vega. Esos hermanos son Mía y Moi, interpretados por Bruna Cusí y Ricardo Gómez, marcados por un pasado de violencia que se intuye, una figura paterna tóxica y la pérdida de una madre. Su reencuentro, ya de adultos, en la casa familiar remueve todo el universo de lo que son, fueron y pueden ser.

“El núcleo de la película es el amor fraternal y la infancia. Cómo te marcan las vivencias de niño, como te condicionan, cuando son positivas o cuando son negativas, en este caso son dos supervivientes, y los personajes hacen una especie de retorno a la infancia en esa casa en la que intuimos pasaron hechos traumáticos. Era interesante ver cómo los había marcado desde adultos”, añade el director que trabajó durante todo el proceso mano a mano con los actores. “Las elipsis son una decisión de guion, rodaje y montaje. La primera versión era mucho más explicativa, por ejemplo. Bruna propuso no hacer sus monólogos más dramáticos, contribuyó a quitar lo que estaba contado por imágenes. Fuimos puliendo el guion, lo desnudas, y es muy bonito en una película en la que pasan tan pocas cosas que te tengan intrigado en esas relaciones. Hacerla más sencilla y dejarla en el hueso hizo la película más rica”.

Durante los ensayos, el propio rodaje en una casa convertida en campamento de verano y las improvisaciones, los intérpretes entraron en esa atmósfera bucólica, nostálgica y a la vez dolorosa de las cicatrices familiares. “Mi gusto cinematográfico influenció, por el tipo de historia que quería contar, le di la confianza con muchas cosas que creía que entendería el espectador, no hacía falta remarcar ni que el personaje se explicara mucho, sino que vivieran, que esa infancia, ese duelo, esos maltratos iban a traspasar sin explicarlo mucho. El guion siempre fue flexible a la improvisación, hicimos un trabajo de ensayos previos... como buen director, confía mucho en el trabajo actoral y tiene mucha psicología con los actores”, explica la actriz. Ricardo Gómez asume el personaje más hermético, herido, introspectivo. Un trabajo más físico y gestual que verbal. “Fue una experiencia muy gratificante, pero es de los rodajes que más he sufrido desde el lado interpretativo. Los personajes los agarro y los suelto con bastante facilidad, y este no es el caso. Me pasé todo el mes en una burbuja, he tenido la suerte de enfrentarme a un personaje que me toca muy de lejos, pero tuve que encapsularme para llegar a esa energía y no salir”.

Dos personajes acompañan y socavan esta relación tan especial entre los hermanos. De un lado, Biel, encarnado por Eneko Sagardoy, pareja de Moi, un hombre cuidador, generoso, paciente… que le ha arropado en todo su duelo. Del otro, Mikel, al que da vida Joe Manjón, exnovio de Mia, que entra en acción para romper la estabilidad con un comportamiento que replica la figura paternal que, se intuye, destrozó esa familia. “La parte consciente e intencionada era que estábamos hablando de malos tratos, de la figura que no está y se intuye del padre, del personaje de Mikel que reproduce ciertas actitudes. Pero los personajes de Moi y Biel ofrecen un contraste de otro tipo de masculinidad, es bonito, pero me he dado cuenta cuando me lo dicen”, admite el director.

La película pone el foco en una masculinidad amenazante para otros hombres. El cine ha explorado el riesgo de replicar conductas de padres a hijos en entornos violentos o, en este caso, el riesgo de que las mujeres asuman una posición fruto del propio machismo vivido, pero aquí la mirada se desplaza al miedo y rechazo del hijo a una masculinidad violenta. “Hay diferentes tipos de masculinidades y todas se abordan desde el prisma del naturalismo y el realismo. La pareja que tiene una incapacidad para comunicarse, la figura del personaje de Mikel que trae un patrón familiar que rechaza, que detesta, pero a la vez en ese odio encuentra cierta atracción que le hace sentirse culpable. Es algo muy tóxico, pero también está en la naturaleza humana”, analiza Gómez.

“Se aborda el machismo puro y duro que ha atacado de diferente manera a estos hombres. Con la violencia de un padre a sus hijos, con unas carencias afectivas que vuelven tóxico al personaje de Mikel, y otra masculinidad sin complejos como la de mi personaje”, sigue Eneko Sagardoy. “La cuestión es darnos cuenta del daño que nos hacemos como hombres, además de lo que hace el patriarcado con las mujeres, tenemos que organizarnos, educarnos y ponernos a escuchar entre los hombres”, añade Joe Manjón. “Muchas veces decimos que la víctima directa es la mujer y los hijos son daños colaterales. Esa violencia se introduce cuando vives eso en casa, generan heridas que están durante mucho tiempo, la película pone después de muchos años a esas víctimas de segundo grado con diferentes reacciones. La violencia machista lo ha llenado todo y, cada uno, desde su sitio tiene que ir luchando contra ese heteropatriarcado, pero sobre todo los hombres escuchando mucho”, concluye el intérprete vasco.

El resultado es un drama sutil y preciso, que juega con la intriga de las relaciones pasadas y presentes y con la tensión psicológica, que aborda con hermetismo y sensibilidad los conflictos y emociones, y que compone una estimulante radiografía de la violencia estructural que genera el machismo.

Sweat (Magnus von Horn)

Hacemos vídeos, fotos, selfies, publicamos tuits que hemos repensado con ingenio, pasamos horas y horas y publicamos contenido gratis. Las redes sociales han encontrado un chollo, tienen contenido gracias al ego desaforado de esta sociedad líquida, tal y como define Bauman. De hecho, muchos sociólogos hablan de la plusvalía de las redes sociales, ese dinero que se quedan las empresas pero que han generado millones y millones de usuarios en todo el mundo. Es el mercado amigo, ¿de qué nos vamos a sorprender a estas alturas?

Sweat, película del director sueco Magnus von Horn disecciona ese concepto de plusvalía y muchos otros ligados al auge de las redes sociales. "Creo que tengo muchas diferencias con ese mundo, pero a la vez es un mundo muy interesante porque las influencers provocan muchas reacciones en la sociedad", decía el director en Madrid. Seleccionada por el Festival de Cannes, ese que no se celebró, relata a lo largo de tres días cómo es la vida de la monitora de fitness Sylwia Zajac, cuya presencia en las redes sociales y los medios de comunicación la han convertido en toda una celebridad. Aunque tiene cientos de miles de seguidores, está rodeada de empleados fieles e incondicionales y es admirada por todos sus conocidos, Sylwia tiene un claro objetivo: la búsqueda de su verdadera intimidad y conexión con el mundo.

La actriz Magdalena Kolesnik borda su primer papel protagonista, el de esta influencer sensible y eso que no tiene ni Instagram ni Twitter. "Entrené muchísimo para reconstruir mi cuerpo, no pretender ser una entrenadora de fitness pero sí conseguir ese tipo de cuerpo y que fuera creíble que yo supiera entrenar a la gente, ese tipo de habilidades que tienen estas personas", nos explica en una entrevista en la Cadena SER.

"Además de lo físico, también tuve que practicar en mis redes sociales para ser más natural. Hablamos muchos de las conexiones con las redes sociales, sobre alguien que parece que está sola, pero no sabemos si realmente lo está o si esa ha sido su elección y su modo de vida y le gusta. Tuvimos muchas conversaciones al respecto", añade.

La soledad y la búsqueda de la intimidad y conexión con los demás son una de las búsquedas del personaje que se convierte en una de las reflexiones de la película. Con una estructura circular el director nos lleva desde esa alegría y perfección absoluta que vemos en los post de Instagram, a los peligros de la fama y a la incomunicación de alguien que lo tiene todo. En ese viaje, no solo cambia el personaje, también el uso de la cámara, de movimientos constantes, con cámara al hombre y primeros planos, pasamos a una escena final donde la cámara está quieta y la protagonista sola en un plano mucho más amplio.

"Hay diferentes tipos de soledad. Cuando escribía el personaje estaba la idea de que las redes sociales la hacían menos solitaria. Sin el móvil sería una tragedia para ella, porque hay gente para la que esa conexión es la única posible. Eso me parecía interesante. Siempre miramos de una manera cínica a cómo las redes sociales nos hacen solitarios y creo que puede ser cierto, pero que en realidad lo que hacen las redes sociales es mostrar nuestras frustraciones, pero a mucha gente también les ayudan", dice el director.

El ejercicio, el cuerpo perfecto o las frases de autoayuda son constantes en el mundo influencer. "Acéptate a ti mismo", repite el personaje una y otra vez. "Es la frase que se usa todo el rato y que de tanto usarla ha perdido su significado. Cuando se usa al principio de la película tiene un determinado sentido, como de aceptar realmente a uno mismo, algo que puede ser muy profundo. Pero después acaba siendo una frase de un tabloide con un sentido muy capitalista del término. Acepta tu cuerpo y conviértete en producto, parece decir muchas veces. Cambia de sentido radicalmente", añade Magnus von Horn.

La película no juzga al personaje protagonista, influencer rubia y perfecta, sino que se compadece o intenta entenderla. Quizás lo más interesante de la narración sea lograr que los espectadores cambiemos nuestros prejuicios mientras avanza la narración. "Lo cierto es que sobre estas celebrities lo que hacemos es proyectar nuestras propias miserias y prejuicios, nuestras ideas sobre el mundo. Decidimos si alguien está solo o si es un artificio o si es algo superficial. Eso dice más sobre nosotros que sobre ellas", reflexiona el director.

Para la actriz estas figuras de nuevas famosas no son nuevas: "Vienen a cubrir el vacío de esas figuras que se veneraban de la Biblia, de la mitología, los superhéroes o las estrellas, o los famosos, como cuando proyectas tus ideas y tus emociones en la familia real, por ejemplo. Es como una necesidad básica que tiene la gente de proyectar esos arquetipos", señala.

"Da igual lo que pensemos en realidad sobre las redes sociales, porque cada vez somos más y más seres digitales. Es hacia donde vamos como sociedad, como civilización. Sobre el personaje creo que ella trata de ser alguien a través de las redes sociales, pero a la vez es una chica muy valiente porque es capaz de decir claramente en esos videos que no sabe cómo comunicarse, como interactuar en persona. Tiene el coraje de decirlo, de admitirlo y de decir que prefiere tener relaciones online a físicas", añade la actriz polaca.

Las redes sociales se nutren de mano de obra gratis, como la de esta profesora de fitness, pero también son una fuente de activismo. Fenómenos como Las Kellys, o Las Aparadoras se han conformado antes como grupo digital que como organización sindical. Síntoma de los nuevos tiempos o del descalabro de la lucha de clases, el caso es que Instagram, Twitter o Facebook también pueden tener un punto positivo.

"En el mundo de los infuencers y las redes sociales hay muchos movimientos que se contradicen. Por un lado, tenemos ese mundo de las influencers y el fitness que tiene mensajes de girl power, de ir todas juntas, de aceptarse a una mismo y eso puede ser empoderador. Pero por otro lado está la idea de vender camisetas, de vender todo y esa idea de empoderamiento puede acabar siendo también fascista. Además, está la mirada masculina sobre las mujeres. ¿Dónde están los límites? Es complejo, ¿es moderador o es cosificador?", terminaba su reflexión el creador.

Poliamor para principiantes (Fernando Colomo)

Fernando Colomo, director de películas como Los años Bárbaros, El efecto mariposa o Bajarse al moro, estrena película con Karra Elejalde, Toni Acosta o María Pedraza. Comedia romántica sobre las nuevas relaciones de pareja, el mundo del amor múltiple y los youtubers.

Pequeño país

Desde Francia llega la cinta de Eric Barbier basada en la novela homónima de Gaël Faye. Un rapero de padre francés y madre ruandesa que narra su infancia repleta de aventuras y juegos en un cómodo barrio de Burundi hasta que en 1993, las tensiones en el país vecino, Ruanda, estallan poniendo en peligro tanto a su familia como a su inocencia.

El viaje de Chihiro - reestreno

Y también hay reestrens, vuelve a los cines El viaje de Chihiro, ganadora del Oscar a película de animación y del Oso de Oro en Berlín. La película de Miyazaki sigue emocionando al contarnos el viaje de una niña diez años y todo el universo mágico que le rodea.