Manu Carreño: "La política de la directiva del Barça me suena a improvisación"

Manu Carreño abría El Larguero con la sorprendente noticia conocida hoy acerca de la actualidad blaugrana. Según las últimas informaciones Laporta habría aprovechado la reunión celebrada con los trabajadores del FC Barcelona para darle un toque a la plantilla y plantear una posible rebaja salarial.

Manu Carreño se mostró sorprendido ante la noticia: “Me sorprende la mierda que sale del ventilador apuntando directamente a los futbolistas día tras día. Me sorprende todo lo que leo y me llega. Todo viene en la misma dirección: los jugadores ganan mucho. Parece que la solución pasa por bajar los sueldos o que se busquen la vida. Esto es muy bonito, pero eso no se puede hacer. ¿No sabían cuánto cobraban los jugadores como Jordi Alba o Busquets? Son filtraciones que salen de dentro del club”.

Además, mostró su incredulidad sobre las palabras expresadas por Laporta y valoró su proyecto: “Este ventilador que ha puesto en marcha alguien para que ahora las vacas sagradas sean los culpables es lamentable. Me llama la atención que ahora los jugadores, y no les defiendo, sean los grandes culpables. En una política de la directiva del Barça que me suena a improvisación. Koeman no me gusta, pero no tengo ni idea de quien vendrá. Flickr, Nagelsmann. Es un poco…”

Carreño también recordaba a otro de los candidatos a la presidencia del club blaugrana: “Font tenía un plan, igual era una chapuza, pero tenía un plan. El de Laporta todavía no lo conozco. Vamos a ver si sale bien, pero señalar a los futbolistas no sé si es la solución”.

Sería la tercera ocasión en la que los jugadores del FC Barcelona se tienen que bajar el salario, y el lío en la ciudad condal está servido.