Laporta señala a la plantilla ante los trabajadores del club: tienen que subir el nivel

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, presentó este jueves ante los trabajadores del club el organigrama ejecutivo y, en esa reunión, repitió que el objetivo es reformar, remodelar, subir el nivel del primer equipo. En el club saben que hay que rebajar la masa salarial y ha vuelto a señalar a la plantilla.

Mateu Alemany también dijo ante los trabajadores que no puede ser que todas las secciones, el femenino... compitan al máximo nivel y en cambio el primer equipo no tengan esa excelencia. Por lo tanto, la cúpula apunta a la plantilla.

Este jueves hemos consultado a los entornos de los pesos pesados, sobre esta rebaja que pretende la directiva. Cuentan que se van a sentar si los llaman. Aún no los han llamado. Pero no están predispuestos a bajarse el sueldo otra vez. Dicen que sería la tercera vez: una rebaja y un aplazamiento.

No lo ven con buenos ojos. Y además no entienden que se hable de rebaja salarial y de fichar a Haaland y Neymar. Y las otras veces que se lo han bajado al final ha servido para fichar a jugadores que no subían el nivel de la plantilla. Por lo tanto, se sentarán, escuchará, pero ven complicada la rebaja.