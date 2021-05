Álvaro Benito advierte sobre el futuro del Real Madrid: "Eso sí que sería un cambio de ciclo importante"

Álvaro Benito pasó por el Larguero para repasar la última actualidad blanca y un posible último partido de Sergio Ramos en el Real Madrid, además de analizar la última jornada. Esto fue lo que dijo sobre una posible salida de Ramos: “Si al final Ramos se va este verano, eso sí que sería un cambio de ciclo importante”.

También podría ser el último partido de Zidane como técnico blanco, y así lo plasmó Álvaro Benito: “Creo que no saben si Zidane se va o no. Me creo lo que dijo Zidane porque sería desviar demasiado la atención. No creo que juegue un papel en el partido porque el Real Madrid no depende de sí mismo. Vamos a ver qué pasa con Zidane, espero que se quede, pero por sus palabras parece estar complicado. Si realmente se van los dos sí que sería importante para el Real Madrid”.

Además, el ex jugador del Real Madrid confirmó lo que debía hacer el Real Madrid si quiere tener opciones y meter algo de presión a los líderes: “Los que jueguen que se centren en el partido. Es imposible que no te llegue información, pero el Real Madrid lo que ha hablado durante toda esta semana es salir a tope los primeros 10 o 15 minutos y tratar de meter miedo. Aunque esto también lo intentará el Atlético de Madrid. Veremos qué pasa al final.”

“Lo vive diferente el que persigue que el que lo tiene amarrado”

Respecto a la presión que reflejaba Álvaro Benito, también incluía un nuevo factor: “Va a acrecentar la presión que se tiene en un partido del que te separan 90 minutos por un título. Otro factor que influye es cuando llevas toda la temporada de líder. No es como cuando llegas a una final. En el momento que estás atascado en el minuto 30 y escuchas que el Madrid ha marcado se complican las cosas.”

Por último, cerró su participación en El Larguero alabando al Atlético de Madrid: “Los jugadores tienen muchas ganas de quitarse el lastre acumulado. Yo no daba un duro por el Atlético cuando perdió la ventaja y me ha sorprendido. Solo les queda el último paso”.