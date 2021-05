El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este jueves el Plan España 2050, un informe que guiará las líneas de actuación a lo largo de los próximos años y que nos permitirá, ha señalado Sánchez que “decidamos qué país queremos ser dentro de 30 años”. Articulado a través de nueve capítulos, el plan refiere objetivos en distintos ámbitos -educación, cohesión social y territorial, sostenibilidad medioambiental…- y, en el plano económico, pone el foco, especialmente, en el plano laboral -a través, por ejemplo, de la mejora de la productividad- y las pensiones, y apunta, además, diversas novedades.

En materia fiscal y de Seguridad Social, se pretende elevar la presión fiscal 10 puntos (hasta el 43%), -lo que llevará aparejado, según este plan, un incremento del gasto sanitario (del 5,7% al 7%) y educativo (del 4,3% actual al 5,5%)- doblar la recaudación con impuestos verdes desde ahora y hasta 2050 -con una economía basada cien por cien en las energías renovables-, y reducir la economía sumergida a la mitad. Con el objetivo de la sostenibilidad, además, el plan aboga por introducir una "tasa de viajero frecuente" o impuestos sobre los billetes de avión según la distancia y recomienda prohibir los vuelos en trayectos que puedan hacerse en tren en menos de 2,5 horas. Dos medidas que, desde la Asociación de Líneas Aéreas, rechazan "frontalmente". "La primera medida desalentará al consumidor a volar, lo que tendrá un impacto devastador sobre el turismo, principal motor de crecimiento del país y, por tanto, de la economía y del empleo; y la segunda desplazará los vuelos de conexión a aeropuertos de terceros países y, además, tan solo se conseguiría una reducción marginal de las emisiones" señala en Hora 25 de los Negocios su presidente, Javier Gándara.

Como novedades para el mercado laboral, los objetivos marcados para 2050 pasan por implementar una jornada semanal de 35 horas, incrementar la tasa de empleo en el 80% (frente al 62% actual), reducir el paro del 18% actual al 7% y el paro juvenil al 14% (ahora, 40%), así como la temporalidad, que debería situarse en un 15% (ahora se sitúa en el 26%) y cerrar completamente la brecha de género, que actualmente se sitúa en el 14%. En materia de pensiones, las líneas esbozadas en el capítulo 5 pasan por medidas como el retraso de la edad efectiva o la mejora de la previsión complementaria.

"Las pensiones complementarias son un complemento de ingresos financiado a la vez por la empresa y por el propio trabajador, y creo que es algo que, en cierto modo, puede ayudar a convertir la compensación por despido, en parte, en esa pensión de empresa" explica en Hora 25 de los Negocios Raymond Torres, Director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. "Sería un error pensar que el sistema de pensiones públicas se queda atrás, que hay que complementarlo con pensiones que necesariamente pueden representar un elemento diferencial entre diversos colectivos de población. Creo que no hay que dejar de lado la reforma de la pensión pública, con su doble objetivo, precisamente, de sostenibilidad financiera, pero también de suficiencia del nivel de pensiones. Creo que no hay que abandonar este objetivo, y ahí estoy de acuerdo con el informe en que aumentar la tasa de empleo, es decir, la empleabilidad y el empleo de las distintas edades, me parece fundamental porque es la mejor forma de conseguir ese doble objetivo" señala Torres.

Respecto a la mejora de la productividad, el capítulo 1 explica que el envejecimiento reducirá el crecimiento de España a tasas del 1%, lo que llevaría a la economía a quedarse en un crecimiento medio de entre 0,3%-1,1%, anual por lo que el objetivo sería aumentar un 50% la productividad para crecer a un ritmo promedio del 1,5% y reducir así la brecha de renta per cápita con la media de la UE.