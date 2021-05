Clamor contra las dudas sobre el origen del flamenco: "O no sabe nada o solo busca protagonismo"

Almudena Negro, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, ha asegurado que "el flamenco no solo nace en Madrid, sino que el 95% de los artistas salen de Madrid" y a partir de aquí se ha montado un enorme revuelo, sobre todo en el sur. La diputada del parlamento andaluz, Teresa Rodríguez ha pedido al presidente Juanma Moreno que desautorice a su compañero de partido, que se disculpe, a lo que el presidente ha escrito que no hay debate posible: Andalucía es la cuna del flamenco. En este mismo sentido ha escrito la cuenta oficial del PP Andaluz. Lo cierto es que en Hora 25 hemos preguntado a quienes saben, a los que llevan años investigando los orígenes, las características, en fin, lo que significa el flamenco en España.

Francisco Perujo es coordinador del master en Investigación y Análisis del Flamenco de la Universidad de Cádiz y el tiene claro que "la comunidad científica no duda de que el flamenco nace en Andalucía, es una verdad objetiva". La especial protección del flamenco aparece expresamente en el estatuto de Andalucía, concretamente en el artículo 68 y es que es uno de esos patrimonios inmateriales que forman parte de la cultura, del ADN no solo de un país, sino de una región en concreto. "Se ha producido un exceso de libertad discursiva, esta afirmación tan rotunda y tan poco sostenible se puede producir por dos motivaciones: o un exceso de protagonismo o simplemente falta de información", explica Perujo. Él reconoce que aunque no tiene fronteras sí que tiene una cuna, que es Andalucía porque "la inmensa mayoría de los artistas son de aquí, pero también está el nombre de los cantes, los estilos del flamenco. No se canta por 'getafeña' o 'alcorconeña"

Por otra parte, el experto señala que la mayor parte de la bibliografía escrita, desde textos de los años cincuenta, hasta la bibliografía e investigadores más actuales apuntan todos a un mismo sitio: Andalucía. "No hay debate, no hay controversia, no hay ninguna exploración por mínima que sea acerca del origen del flamenco. El flamenco para Andalucía es un elemento cultural muy distinguido, las personas que vivimos en Andalucía no tenemos esa constancia tan evidente porque convivimos con ello, pero es uno de los elementos más singulares y excelentes, es un arte que va más allá de la música", sentencia Perujo.