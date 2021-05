Hay una declaración muy bonita al respecto de Barack Obama: "Hay objetos en los cielos que no podemos explicar". Y yo pienso: "Mejor". Claro que sí: mejor. Y ojalá los hubiese también en la tierra. Porque a veces la única esperanza que tenemos está en lo que permanece sin explicar. Hay cosas que mientras no las entendamos tienen la misma capacidad que las vísperas: en ellas todo aún es posible. No se trata de prestigiar la ignorancia sino de darle una prórroga: cada generación merece vivir dentro de una película de ciencia ficción, y nosotros, que hemos vivido varias, merecemos incluso una que acabe bien.