La opinión de Carles Francino

He de confesar que no soy un creyente muy entusiasta de eso que llaman destino; no creo que esté escrito en ninguna parte lo que nos tiene que pasar. No lo creo para nada. Y sin embargo hoy tengo una sensación curiosa; esta tarde estamos abriendo ‘La Ventana’ por primera vez en los últimos dos meses fuera de los estudios, enseguida les diré dónde exactamente porque es un sitio maravilloso; pero es que resulta que hay un hilo que nos conecta al otro lugar exterior donde hicimos este programa de radio por última vez. Hace exactamente dos meses, a esta hora estábamos en Zamora, uno de los territorios que pelea por salir adelante en eso que yo llamo no la España vaciada sino la España maltratada. Y hoy, en este regreso a la carretera, en este tomar el pulso sobre el terreno a distintas partes del país, les hablamos -os hablamos- desde otro territorio que se encuentra en la misma pelea. Hoy estamos en Albarracín, en Teruel, uno de los pueblos más bonitos de España -Javier Coronas dice que el que más y no admite discusiones al respecto-.

Pero además de darlo a conocer, de asegurar a quien no haya estado aquí que esto es un viaje en el tiempo, a la época medieval, que el sistema de recuperación el patrimonio es modélico… Además de todo eso yo creo que podemos aprovechar y debemos insistir en cambiar el discurso. Esta tierra no es un valle de lágrimas; esta es una tierra, Albarracín, Teruel, de oportunidades; donde están en marcha un montón de proyectos, donde se pueden hacer un montón de cosas, donde hay gente que decide quedarse a vivir, donde hay problemas… ¡Pues claro, como en todas partes! Pero donde están un poco hartos de esa condescendencia con la que a menudo se les presenta como habitantes de la España poco poblada. No, yo creo que hay que cambiar el chip; hay que mantener las reivindicaciones –desde luego- porque España sigue siendo un país desequilibrado en favor de las grandes ciudades, y eso no es justo. Pero hay que dejar muy claro, -es mi modesta opinión, ¿eh?- y ya por aprovechar un eslogan, casi un grito de guerra, hay que decir que Teruel no sólo existe, sino que es un lugar para vivir. Y si no que se lo pregunten a los oyentes que esta tarde nos acompañan.