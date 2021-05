Puedes tener piscina privada, pero por horas

El verano está cada vez más cerca, las temperaturas suben día tras día y eso solo puede significar una cosa: se acerca la temporada de piscinas. El pasado 15 de mayo, sin ir más lejos, arrancó la temporada de piscinas municipales de 2021 en Madrid. Estas piscinas, eso sí, no son la única opción. Hay quienes tienen la suya propia –en España hay 1.100.000 piscinas privadas- y las están alquilando por horas a través de Swimmy, una plataforma que, a grandes rasgos, sería el AirBnb de las piscinas. Estefanía Leyva, directora de comunicación de Swimmy España, nos explica todos los detalles.

Sobre el funcionamiento de esta plataforma, cuenta que es algo sencillo: “Los usuarios que pongan en alquiler sus piscinas solo tienen que registrarse y subir fotos de lo que ofrecen para que los interesados vean el anuncio, no hay intermediarios”. Añade, eso sí, que el propietario de la piscina en cuestión tiene siempre la última palabra y que “puede decir que no si el perfil de alguien no le convence porque tiene el control de todo”.

En cuanto a los precios, asegura que no dependen solo de la piscina y que las instalaciones pueden hacer que el alquiler sea más o menos barato, pero que generalmente oscilan "entre los 15 y 20 euros por persona". En cualquier caso, según explica, Swimmy es una opción que cada vez valora más gente y, precisamente por eso, no hay un perfil demasiado marcado: “Es algo que va cambiando, muchas veces los clientes son simplemente personas que quieren pasar un día en la piscina, pero en otras ocasiones hay familias enteras que aprovechan para organizar un cumpleaños infantil, otras para despedidas de soltero...”.