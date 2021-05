Koeman se aferra al banquillo culé: "Hemos cogido una plantilla que estaba hecha, queremos mejorarla"

El FC Barcelona ha cerrado la temporada en Ipurua frente a un Eibar descendido con victoria por la mínima, con el tanto de Antoine Griezmann. Los blaugranas cierran la campaña con la pena de no haber podido ser protagonistas en la lucha por el título con Atlético de Madrid y Real Madrid, sin embargo, la delicada situación de Ronald Koeman como futuro entrenador del Barça la próxima temporada ha complicado este último tramo de campaña.

El holandés, en medio de los rumores sobre su futuro al frente de los culés, no se ha cansado de reivindicar su futuro desde que las dudas sobre su continuidad han aparecido en Can Barça: "¿Mi último partido con el Barcelona? Pienso que no es el último, tengo contrato y estoy tranquilo. Si hay algo que el club quiere cambiar me tiene que hablar. Hemos cogido la plantilla que estaba hecha y para mí esta plantilla no está hecha en todos los sentidos. Es este el nivel que nosotros queremos tener en el Barça, muchos en la directiva piensan así y estamos intentando mejorar la plantilla para hacer más cambios, para mejorar la plantilla en todos los sentidos, porque tampoco puede valer una temporada solo", aseguró el neerlandés en la sala de prensa, que no se sabe si será la última al frente del Barcelona.

Ronald Koeman también quiso felicitar a los campeones de LaLiga, el Atlético de Madrid, y apuntó que tienen "una plantilla muy bien hecha", en una nueva indirecta a que quiere seguir y tener un papel protagonista en el futuro a corto plazo culé.