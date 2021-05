La mano de Zinedine Zidane al mando del banquillo del Real Madrid no ha sido suficiente para voltear una Liga que empezó con demasiados traspiés. Después de un insípido final de temporada en el que la victoria en la jornada 38 no bastó para alcanzar al Atlético, la continuidad del entrenador francés no ha podido esclarecerse y las dudas han ido a más en las últimas fechas. En una fecha tan señalada, sin embargo, 'Zizou' no ha querido adelantar nada.

"No solamente importa mi futuro" ha sido el mensaje predominante en sus comparecencias después de firmar un triunfo amargo contra el Villarreal. "Lo más importante no soy yo. Ahora hay que pensar solamente en lo que hicimos en la temporada y luego con tiempo y con calma voy a hablar con el club. Pero esto más adelante, no ahora. Hoy es un día para felicitar a mis jugadores", ha comentado al respecto en rueda de prensa, emplazándose a una conversación con Florentino Pérez en las próximas semanas.

Zidane esquivó todas las especulaciones sobre su futuro afirmando que "no es momento para eso". "Es momento para decir gracias a la plantilla. Hay que valorar el trabajo de todos", ha insistido, ya ante el micrófono de Movistar+.

Además, el técnico ha asegurado que tiene su "decisión" ya tomada, aunque será en los próximos días cuando aborde este tema con la directiva madridista. "Yo claro que tengo mi decisión, pero con paciencia. Vamos a ver con el club lo que vamos a hacer", ha ampliado, aunque poniendo sobre la mesa la realidad de su vínculo en la 'casa blanca': "Yo tengo contrato".