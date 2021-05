Simeone: "En un año difícil, con familiares y amigos que murieron, que salga campeón el Atlético es diferente"

El Cholo Simeone se ha convertido en el entrenador que más títulos ha conseguido en la historia del Atlético de Madrid. Tras su victoria ante el Real Valladolid, Diego Pablo Simeone consiguió su segundo título liguero de los once que ha conseguido en su historia el conjunto colchonero.

Desde su llegada en 2011 cuando el Atlético de Madrid rozaba los puestos de descenso, el entrenador argentino no ha parado de dar alegrías a los aficionados colchoneros. El 23 de diciembre de este año cumple diez años al frente del conjunto atlético. En esta década el Cholo Simeone no solo ha acercado al club al FC Barcelona y Real Madrid, sino que ha conseguido 8 títulos.

Unos instantes después del partido el Cholo agradecía a sus seres queridos: "Estoy feliz por un montón de gente... En un año tan complejo, tan difícil, con muchos familiares y amigos que se murieron, hinchas del Atlético y de otros equipos, este año que salga campeón el Atlético de Madrid es diferente, es diferente... Porque fue un año difícil, como nuestra historia, como nuestros objetivos cumplidos, siempre nos costó mucho. Y creo que uno de los mejores años para salir campeón era este"

En la comparativa entre las dos ligas que ha conseguido, el Cholo afirmaba: "Son diferentes, otro momento, otra situación... El mundo hoy vive una situación muy triste... Ojalá que hayamos podido darle alegría a un montón de gente que en todo este tiempo la ha pasado muy mal. Hablar de mis futbolistas, 32 fechas creo que estuvimos primeros... Enorme. Agradecimiento total a ellos, especialmente a los que jugaron menos por su respeto. Se llegó a un objetivo en equipo, y lo fuimos en todo momento".

Por último, Simeone contó lo que se siente tras ser campeón de liga: "Lo primero que se me vino fue una sonrisa, reírme. Me sale naturalmente. No entiendo el motivo, pero me río. Es una alegría que me nace por dentro y me sale... Hoy repasaba cuando estábamos dejando el Calderón, y la gente me preguntaba si me iba a quedar. Yo decía que sí porque pensaba que el club tenía futuro. Y no me equivoqué. El club sigue creciendo, se ha hecho un trabajo increíble"

Respecto a su futuro, el Cholo tiene contrato hasta 2024 y afirmó que seguirá dando guerra durante mucho tiempo