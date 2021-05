Fernando Colomo: "Parece que la comedia es siempre algo menor"

¿De dónde surge la idea de la película?

La idea surge de una película mía anterior, ‘Isla bonita’, en donde tocaba una serie de temas y cuando entré a ver comentarios en Internet, leí mucho una palabra que no conocía, hablaban de poliamor. “Colomo toca el poliamor, Colomo se mete en el poliamor”… Entonces, voy a ver qué es esto y empecé a investigar. Contacté con la asociación Poliamor Madrid, asistí a un encuentro de jornadas de puertas abiertas, hablé con personas que me fueron contando historias… Y a partir de ahí escribí el guion.

¿Y cómo ha sido esa experiencia, qué ha aprendido del poliamor? Hay mucho desconocimiento por la propia educación

Fue un descubrimiento. Es verdad que ya no hay nada nuevo bajo el sol, el poliamor y estas relaciones no basadas en la pareja tradicional están a la orden del día. Ellos lo llaman la no monogamia ética. Lo que más me gustó es que cuando se habla de poliamor o relaciones sexuales con varias personas se tiende a pensar en una especie de anarquía, un totum revolutum, y sin embargo, está todo muy codificado. Tenían cantidad de normas y todo lo hacen con mucha claridad, por ejemplo, el no engañar. Ese un concepto totalmente revolucionario. En lugar de ponerte celoso si ves que tu pareja tiene una nueva relación, pues aquí entiendes que está más feliz así y tú también te alegras y te beneficias de esta relación.

¿Hay una brecha generacional insalvable con estos temas o con los youtubers?

Sí, el protagonista es un youtuber defensor del amor romántico. Es otra cosa que me interesa porque está totalmente en el aire. Te puedes ganar la vida y cobrar mucho sin necesidad de prepararte, estudiar mucho, tener una carrera… Esta idea de la fama inmediata, el troneo. El padre del protagonista es el más partidario de esta actitud y, sin embargo, la madre quiere que termine la carrera y encuentre un trabajo de acuerdo a sus posibilidades.

Comentaba que lee los comentarios de sus películas en Internet, ¿también sigue algún youtuber?

Es inevitable. Porque te empieza a interesar un tema, y encuentras a un youtuber que está hablando de arquitectura, de música, de literatura, bueno de eso menos quizás. Es cierto que de pronto conectas o te interesa.

Siempre ha dicho que la comedia es un misterio y que empezó en ella de forma inconsciente, ¿no le ha encontrado el secreto aún?

La comedia es un término tan vasto, tan amplio, es un cajón de sastre donde entra todo. En principio tiene un tono peyorativo. Cuando la gente dice: ‘¿Qué tal la película?’ Y responden, ‘Bueno, es una comedia’. Parece que la comedia es siempre algo menor, yo siempre recurro a maestros del cine como puede ser Luis García Berlanga, Tati, Milos Forman… Muchos directores cuya visión siempre tenía un punto de humor o irónico. O Billy Wilder. Sin pretenderlo, yo era más hijo de la Nouvelle Vague, estaba fascinado primero con Truffaut y luego con Godard, Rohmer… Incluso en Bergman, que es el más plomizo en sentido positivo, entró en la comedia en la última película con ‘Fanny y Alexander’. La comedia es algo superior. Es verdad que hay comedias muy malas que a lo mejor nos están lastrando…

Pero igual que dramas

Efectivamente

Lo que no ha logrado es tener el mismo prestigio o presencia en el circuito de festivales

En los festivales la comedia es absolutamente rechazada. En cualquier festival serio, como Cannes, Venecia o Berlín, es muy raro, hay casos excepcionales, como ‘El apartamento’, que es una obra maestra. En principio siempre hay una cosa en contra de la comedia. Si quieres ganar premios y hacer comedia, estás en el camino equivocado.

Pero en España el público sí apoya más la comedia, ahí están los datos de taquilla de la última década, por ejemplo

La buena comedia es muy difícil de hacer. Tú haces un drama, te sale mal y te puedes llevar muchísimos premios. Pero si una comedia te sale mal, te llevas tortazos. Te tiene que quedar muy redonda para que la gente diga es una comedia, pero está bien, me he reído. Es el mayor halago que te pueden hacer.

¿Dónde se disfruta más la comedia, en el proceso de escritura o de dirección?

Realmente en el rodaje. La película nace en el rodaje. En la escritura no pienso que es una comedia, es decir, nunca meto chistes, soy malísimo con eso, y para mí la comedia nace en la relación con los actores, en el punto de vista, en cosas más sutiles.

Este 2021 que se celebra el centenario de Berlanga, ¿cuál es su legado y dónde están sus huellas en el cine español?

Su obra, antes y después de Azcona, es espectacular. Películas como ‘Bienvenido Mr. Marshall’, ‘Plácido’ o ‘El Verdugo’ son geniales, las he tenido que revisar ahora y son unas obras maestras. Berlanga es alguien totalmente aparte. Aunque somos de distinta generación, tuve contacto con él, hizo un cameo en mi primera película, yo le hice otro en ‘La escopeta nacional’. El legado de Berlanga es enorme.

Berlanga nunca defendió, desde su figura de director, la crítica social, sí estaba en sus películas, ¿la comedia es un vehículo para esa crítica de forma más sutil?

Sin duda, la comedia tiene una cosa como que se cuela. Cuando das algo con humor y él que lo ha visto, sonríe, ya lo has ganado. Por ahí tú puedes entrar. La comedia tiene la facilidad para ver un punto de la sociedad, para criticar, que a veces el drama se escapa, le cuesta entrar.

¿Qué tipo de consumidor audiovisual es Fernando Colomo en tiempos de pandemia?

Dentro de las series de comedia, me interesa muchísimo y he seguido ‘Louie’, del cómico Louis C.K. Son capítulos de 20 minutos llenos de talento, de ironía. Te revitaliza. No es fácil encontrar cosas que te gusten. Tengo la sensación, y no voy a citar nombres de plataformas, que no me apetece ver lo que recomiendan. O yo me he vuelto más selectivo o lo que se está haciendo está todo muy marcado por una tendencia, por un patrón que se repite. Echo en falta series que tengan esa comedia de ‘Louie’ y esa visión de la vida.