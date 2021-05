Mijatovic se cansa de Hazard: "¡Quien te paga es el Real Madrid!"

El Sanedrín de El Larguero analizó la previa de la última jornada de liga en la que Real Madrid y Atlético de Madrid se juegan LaLiga. Para ello, El Larguero contó con dos invitados de lujo. El ex jugador del Real Madrid, Pedja Mijatovic y el ex jugador del Celta, Gustavo López.

La última ausencia de Hazard

Pedja Mijatovic se mostró decepcionado con las últimas actitudes de Hazard: “No sé qué decirte de Hazard. El chico no se ha encontrado bien desde el minuto uno. Vamos a ver qué pasa la temporada que viene porque él tiene contrato. Él mismo tiene dudas y entiendo que pueda pensar que la Eurocopa valga más que este partido. Los jugadores se tienen que dar cuenta de que te paga un club y no la selección”.

El análisis de la jornada final

El ex directivo blanco confió en las sorpresas que suele dar el fútbol: “El Madrid no depende de sí mismo y eso es un problema. Depender de otro resultado crea frustración. Pelear por LaLiga y llegar a semifinales de Champions es una buena temporada. El futbol da muchas sorpresas y ya veremos lo que puede pasar”.

Gustavo López defendió la oportunidad que tiene el Valladolid, pero también señaló un punto a favor de los atléticos:” Es una mínima posibilidad, pero se va a agarrar con uñas y dientes. Mañana juega lo futbolístico juega lo físico, pero sobre todo juega la emocional. En los últimos partidos el Atlético de Madrid se ha logrado recomponer, y eso va a jugar a favor del Atlético de Madrid”.

¿Cómo puntúan la temporada de sus equipos?

Pedja Mijatovic no pensaba a principio de la temporada que los de Zidane fuesen a llegar tan lejos: “Para el Madrid cerrar la temporada sin títulos siempre genera dudas. Yo creo que puede decirse que es una buena temporada. No diría que es un fracaso. Pensaba que no iba a llegar donde ha llegado. La verdad es que todos los madridistas pueden estar contentos.

Gustavo López destacó el partido de mañana como la guinda al pastel de una temporada muy buena: “Es muy difícil ser campeón, es muy difícil ganar. No es una cuestión de nota, es una cuestión de que se hicieron las cosas bien. Desde noviembre por delante, pero detrás vienen dos trasatlánticos que están acostumbrados a ganar. En esta ocasión el Atlético se ha colado y es una nota muy alta. Lo de mañana es la guinda del pastel para redondear la buena temporada”.

Su experiencia como jugadores: ¿Pinganillo o no conocer lo que pasa en el resto de estadios?

El exjugador del Valencia y del Real Madrid entre otros, prefería conocer lo que pasaba en los campos de sus rivales directos: “Siempre debes tener alguien en el banquillo con el pinganillo que te dé información para saber lo que pasa. Esas informaciones siempre vienen bien, hay jugadores a los que no les gusta, pero a mí siempre me han gustado porque si en un determinado momento hay que apretar la información te ayuda”.

Gustavo López en cambio, prefería fijarse en el bullicio de la gente para saber lo que estaba pasando: “Yo intentaba centrarme en mi equipo, porque te dabas cuanta solo de los que sucedía gracias a la gente. A mí me gustaba que el equipo de enfrente se jugase algo, eso me parece que puede jugar a favor”.

Zinedine Zidane y su futuro

Pedja Mijatovic proporcionó una razón inédita por la cual Zidane debe quedarse, la gran relación que tiene con la plantilla: “Lo único que puedo decir es que ha hecho un grandísimo trabajo. Cualquiera que venga tiene un listón altísimo. Pocos entrenadores pueden presumir de ganar tantos títulos en tan poco tiempo. Me gustaría verle el año que viene por la relación que tiene con la plantilla. Las decisiones que toma la directiva nosotros no las podemos saber”.

La nueva propuesta de la FIFA: mundial cada dos años

Respecto a la nueva propuesta de la FIFA, ambos opinaban lo mismo. Esto dijo Gustavo López: “Quien piensa en el actor principal que es el futbolista. No solo hablo de lo futbolístico, sino que también de lo emocional. A mí me gusta el futbol antiguo. Por más que al espectador le guste, el futbolista tiene que participar en las decisiones institucionales”.

Pedja Mijatovic incidió en la misma idea también: “El futbol no permite muchos cambios. Entiendo que haya ideas sobre la mesa, pero tienen que pensar en los futbolistas. El futbol existe por los jugadores y hay que cuidarles más. Si añades un Mundial cada dos años imagínate como van a acabar mentalmente”.