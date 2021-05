Pepe Álvarez: "No hay necesidad de abrir una negociación sobre los ERTE"

A falta de 10 días para que expire la vigencia de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, la reunión del Gobierno con los agentes sociales ha terminado sin acuerdo, aunque las partes continuarán con las conversaciones el próximo lunes. Aunque la prórroga de esta medida excepcional hasta el 30 de septiembre está fuera de toda duda, la cuestión es cuáles serán las condiciones para los próximos meses, si van a beneficiarse los mismos sectores que en la última prórroga o si los requisitos serán los mismos.

Ya en los últimos días se ha evidenciado una división entre sindicatos y empresarios, que quieren una prórroga con las mismas condiciones, y el Gobierno, sobre todo en lo que respecta al ministerio de Inclusión, que quiere introducir algunos cambios, como modificar las exoneraciones de las empresas, que bajarían respecto al nivel actual. Las reglas que determinan qué sectores tienen acceso más fácil al ERTE, por estar especialmente afectados por la pandemia, de los que saldría, por ejemplo, el transporte por carretera, o el tratamiento fijos discontinuos son otros de los puntos donde la mesa de diálogo social ha encallado, por el momento.

Actualmente, 580.000 personas permanecen acogidas a un ERTE, según los últimos datos hechos públicos por la Seguridad Social, lo que supone una reducción del 80% en relación con el momento en que más trabajadores se fueron afectados, en abril de 2020: entonces más de 3,3 millones de empleados estaban incursos en un ERTE.

Pepe Álvarez, Secretario General de UGT, señala en Hora 25 de los Negocios que, en su opinión conviene prolongar los ERTEs como están. "Nosotros proponemos que se prolonguen en las condiciones actuales hasta finales de año y podríamos tener una reunión en septiembre para evaluar qué elementos se pueden cambiar, pero en todo caso creo que la vigencia debería ser hasta finales de año" señala Álvarez, quien apunta que el acuerdo "está tan cerca como estaba antes de sentarnos a negociarlo. El gobierno creo que tiene que entender que, en estos momentos, no hay ninguna necesidad de abrir una negociación que, seguramente nos va a llevar a un desacuerdo. Por eso a mi me cuesta mucho entender por qué este deseo de abrir la negociación, por qué este deseo de subvencionar a las empresas que saquen a trabajadores de los ERTEs. Las empresas sacarán trabajadores de los ERTEs en función de las necesidades que tengan de trabajo, por tanto, no hay ninguna necesidad de subvencionarlas, incluso puede ser una medida injusta porque otros empresarios lo hayan hecho antes y no hayan tenido esa subvención"

En materia de pensiones, otro de los asuntos que se negocia en la mesa del diálogo social, el secretario general de UGT insiste en que "el acuerdo será inminente". "Vamos a ver cuántos días tardamos, aún quedan algunos pequeños flecos que hay que acabar de corregir. Es un buen acuerdo lo que hay encima de la mesa. Vamos a derogar la reforma del Partido Popular, vamos a mejorar los coeficientes reductores de la pensión para aquellos trabajadores que tengan largas carreras profesionales… en definitiva, yo creo que es un primer acuerdo de pensiones que nos sitúa en buenas condiciones para encarar el resto de la negociación" defiende.