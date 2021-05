Hace poco más de una semana leí una pieza asombrosa que publicó el diario El País. El título era irreverente: “Gente blanca, los escritores negros no son vuestra medicina”. En el artículo había sinceridad, furia y desencanto en partes iguales. Llevaba la firma de la escritora negra ghanesa-americana Yaa Gyasi, autora de la novela Volver a casa, que trata sobre el tráfico de esclavos y llega hasta la epidemia de heroína de los años setenta. Publicada en 2017, tuvo gran suceso y, después de que el ciudadano negro George Floyd muriera asfixiado por un policía en Minneapolis en mayo de 2020, volvió a los primeros puestos de venta junto a títulos de otros autores negros, como Toni Morrison. En el artículo, Gyasi decía: “En un mundo mejor, que mi libro apareciera junto a ese título en cualquier lista debería haberme llenado de un orgullo sin matices, pero, en cambio, me sentí deprimida. Si bien creo (…) en el poder de la literatura de (…) cambiar, también sé que comprar libros de escritores negros no es más que una respuesta teórica, dolorosamente tardía y totalmente empobrecida a siglos de daño físico y emocional. (…) Esto no se arregla con un verano de lecturas”. Cuando comenzaron las manifestaciones bajo el lema Las vidas negras importan, Gyasi dudó en sumarse, aunque finalmente lo hizo y se sintió a la vez esperanzada y ofendida. Porque, y sigo citándola, “Ver a personas blancas sosteniendo carteles de Las vidas negras importan mientras marchábamos por un Brooklyn gentrificado. Ver a padres blancos subiéndose a sus hijos a los hombros, cantando “Las vidas negras importan”, cuando sospecho que han hecho todo lo posible por asegurarse de que esos mismos niños jamás tengan que asistir a una escuela en la que haya más que un número elegantemente bajo de negros (…) Las palabras “las vidas negras importan” —una frase reverente, sencilla y verdadera— no pueden ser más que falsas en boca de los que no toleran la vida negra, la vida real, cuando la ven en la escuela, en la consulta del médico, a un costado de la carretera”. Cuando terminé de leer, tuve la convicción de que era uno de los textos más relevantes con los que me había topado en meses. Alguien planteaba su malestar ante algo –la compra compulsiva de libros de autores negros- que percibía más como un shampoo para purificar conciencias que como un gesto genuino para cambiar algo. Entonces busqué cuál había sido el artículo más leído de ese día en el periódico. Y era este: “¿Qué sucederá el sábado si no hemos aceptado las condiciones de uso de WhatsApp?”. El de Gyasi ni siquiera aparecía en una lista de diez. Me pareció un mensaje, una respuesta enviada desde el comando central del tiempo en que vivimos.