Casi siempre huimos hacia delante. Eso es porque el futuro aún no pasó, y nada está perdido. Cabe la sorpresa, digamos, de que nos vaya mejor que ahora. En 2050, de hecho, algunos aún podríamos estar vivos. Naturalmente, cabe la opción de huir hacia atrás. Es una vía menos socorrida, pero si le hacemos caso a Faulkner, el pasado no pasó, así que también podría deparar sorpresas. Recuerdo que en 2014, el Centro de Arte Moderno de Madrid organizó una exposición para conmemorar el vigésimo aniversario de la muerte de Juan Carlos Onetti. Entre los muchos objetos del escritor expuestos estaban su cama, los libros que tenía en la mesilla de noche cuando murió o una pistola de juguete. Yo me fijé en una vieja tarjeta de visita, en la que aparecía su número de teléfono. No me resistí a anotarlo. Pasaron los años y hace unos meses me dio por marcarlo. Veamos si se puede viajar al pasado, pensé. De pronto, la línea dio tono. Me puse nerviosísimo. ¿Qué iba a decir si descolgaban: «Hola, ¿está Onetti?». Pero a los seis tonos saltó el contestador. A veces aún pienso que me devolverán la llamada. Al fin y al cabo, en el futuro todo es posible.