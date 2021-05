"Si no renueva no va a haber crisis": Jesús Gallego quita dramatismo a la salida de esta leyenda blanca

El Sanedrín analizó el fin del campeonato liguero. El Real Madrid pese a vencer al Villarreal remontando tras un gol de Yeremi Pino se quedó a las puertas del título, ya que el Atlético no falló ante el Valladolid. También repasa el proyecto de renovación que debe realizar el Real Madrid

La continuidad de Zidane

Antonio Romero creía que el entrenador blanco tiene su futuro decidido desde hace tiempo: “La decisión está tomada, si tienes un año más de contrato no tienes nada que hablar. Creo que el Madrid ha llegado a pelear todo gracias a él”. Además, defendió que las renovaciones son un punto clave en su continuidad: “Zidane ha pedido mil veces la renovación de Sergio Ramos, él ha insistido durante todas las ruedas de prensa desde septiembre. Lo que podemos intuir de las palabras de Zidane puede sonar a nuevo, pero no lo es. Creo que la decisión está tomada, pero las renovaciones pueden ser un condicionante”.

Jesús Gallego destacó la economía del club como uno de los aspectos clave para que el francés continué o no: “Parece evidente que él quiere hablar de algo. Creo que el Madrid le va a decir que se quede el año de contrato, pero el verano de Madrid va a ser como el de todos, economía de guerra y no sé si le gustara. Hay una sensación general de agotamiento”.

Antón Meana confió en un cambio de proyecto en el que no tiene cabida Zidane: “La sensación general es que el proyecto ha terminado. El Madrid necesita un cambio grande, y si Zidane pretende seguir con los mismos te arriesgas a un cambio de entrenador. Si no quiere renovaciones es momento de parar y dentro de las posibilidades económicas del Madrid no puede seguir así el Madrid. No creo que sea necesario prolongar mucho más. Cuanto antes sepamos quien va a llevar el banquillo del Madrid mejor”.

La situación de Ramos

Jesús Gallego trató una futura despedida de Ramos como crucial: “El panorama con Sergio Ramos ha sido el que ha sido y el Madrid no le ha echado de menos. Si no renueva no va a haber crisis. El club sí que debe estar a la altura en una despedida”.

Antonio Romero resaltó cuál fue el motivo que le hace pensar que Sergio Ramos se ha despedido hoy de la afición madridista: “Para mí sigue siendo el mejor central de España y del Madrid. El rendimiento de Nacho y Militao ha hecho olvidarle. He visto a Ramos en modo capitán, pero cuando ha acabado el partido se ha metido el primero a los vestuarios. Lo de Sergio Ramos para mí tengo la sensación de que es el último partido. A él le ha salido mal el órdago”.

Antón Meana tampoco confiaba en otra temporada de Ramos vestido de blanco: “También creo que es su última temporada en el Madrid. Ramos ha echado un pulso y lo va a perder. Si hubiese hecho lo que Modric seguiría jugando en el Madrid. Ojalá le despidan como se merece. Creo que Ramos tiene más fútbol ahora que Raúl o Iker cuando se marcharon. Creo que es el mejor del mundo”.

La temporada que viene ¿Renovación?

Jesús Gallego destacó que el cambio del Real Madrid debe llegar este año, incluido una renovación de los principales baluartes blancos: “No sé si le da para la revolución con el dinero que tiene, lo que creo indudable es que el Madrid no puede ir con la columna vertebral del equipo otro año más. Necesita rejuvenecer la plantilla. El Madrid necesita encauzar ese cambio ya. En el Madrid del año que viene los jóvenes van a deber tener un papel mucho más importante de lo que lo han tenido este año”.

Antonio Romero ponía el ejemplo de un jugador como Brahim para explicar la situación de Zidane con los jóvenes: “Creo que el Madrid ha dilapidado más de 300 millones de euros en medianías que no pueden jugar en el Madrid. Alguien tendrá que asumir las culpas de la gestión deportiva. Ahora toca fichar por poco y tirar de la cantera. Brahim no va a jugar en el Madrid de titular nunca. Si tú fichas a Brahim el entrenador tiene que confiar en él, y Zidane no lo ha hecho. Habrá que preguntar al entrenador si va a jugar con él antes de ficharlo”.

Antón Meana finalizó el último tramo de Carrusel Deportivo explicando lo que le hace falta al Real Madrid para resurgir: “Hace falta un jugador que meta goles, jugadores de nivel y experiencia para que puedan descansar los titulares y hace falta un entrenador que confié en algún joven. A Zidane no le valían los jóvenes ni para jugar ante el Huesca”.