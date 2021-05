La Premier League ha vivido una última jornada apasionante llena de emoción y con grandes sorpresas como la caída del Leicester a puestos de Europa League, en detrimento del Liverpool que se ha asegurado estar en la Champions League la próxima temporada. Sin embargo, lo más emocionante de la jornada, sin dudas, ha sido el homenaje al Kun Agüero en el Etihad Stadium. El argentino anunció hace unos meses que abandonaba el club en el que ha pasado 10 años de su vida y su último partido ha estado a la altura de su figura en el club citizen.

Kun Agüero tendrá muchas ofertas este verano, sin embargo, varios medios como TV3 en su programa La Porteria adelantó hace unos días que el acuerdo entre el jugador argentino y el FC Barcelona de cara a la próxima temporada, en la que vestiría la blaugrana con Leo Messi como compañero, si este decide quedarse. En Carrusel Deportivo quisimos preguntar a nuestros expertos en futbolista internacional Axel Torres, Bruno Alemany y El Enganche, José David López, que hicieron una pequeña valoración de los pros y contras que tendría el FC Barcelona si llega el jugador argentino que esta misma tarde ha escrito un capítulo más en la magnífica historia que siempre lo unirá al Manchester City.

¿Acertaría el FC Barcelona fichando al Kun Agüero?

José David López, 'El Enganche': "Me parece mejor fichaje para Agüero el hecho de fichar por el Barça que para el club ficharle".

Axel Torres: "Es mejor que Braithwaite. No tienen 9, es un nueve para meterlas. Es verdad que con menos campo que en sus mejores tiempos, que podía arrancar desde más atrás y ahora ya no está para eso, pero sí que tiene la calidad para meterla. Si es para completar plantilla puede ser una buena incorporación si es para que el proyecto gire alrededor de Messi y Agüero, creo que no está para ser un fijo y una estrella", afirmó.

Bruno Alemany: "Hay demasiadas incógnitas... al mejor Messi de la temporada lo hemos visto jugando por dentro, jugando de falso 9, seguramente. Hay que separar lo deportivo de lo económico. Si hablamos de lo deportivo, como delantero suplente es un fichajazo para el Barça, pero claro es que están hablando de 5 millones de euros limpios, que no es el sueldo de un delantero suplente... Es un fichaje que, a mí, me genera dudas", sentenció el director de Play Fútbol, podcast de la Cadena SER que se puede disfrutar de un nuevo capítulo todos los lunes a través de SER Podcast.

El homenaje del Manchester City en el Etihad

Agüero dejó el club de su vida, el Manchester City, de la misma forma que cómo debutó, con un doblete. Su último partido en casa, con público, y frente al Everton le ha servido para superar a Wayne Rooney como jugador de un mismo club con más dianas (184). Por debajo de él, leyendas como Thierry Henry, Harry Kane o Alan Shearer.

En redes sociales, pero sobre todo en su propio estadio se vieron multitud de muestras de cariño. Asimismo en un barrio cercano al estadio se le ha pintado un mural al Kun Agüero en el que hay un texto que dice que Manchester siempre será la casa para el futbolista argentino.