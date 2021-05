Gareth Bale sabe qué hará la próxima temporada. El todavía jugador del Real Madrid, cedido en el Tottenham, fue contundente después de que los 'spurs' se metiesen en puestos europeos al afianzar su puesto para la Conference League.

"No diré nada hasta después de la Eurocopa. Sé lo que voy a hacer, pero se armaría un caos si lo digo. Ahora mismo no pienso en nada que no sea en Gales y en terminar la temporada lo mejor posible", dijo en declaraciones a Sky Sports.

"En Madrid esperan que seas un galáctico"

El galés aseguró que en España el fútbol "está muy magnificado" y más aún en el Real Madrid y se alejó de la figura de estrella al afirmar que "esperan que seas un galáctico" y él se siente "una persona normal".

"En España el fútbol está muy magnificado, todo lo que hagas en el Real Madrid está magnificado y eso supone que tienes cámaras a tu alrededor las 24 horas y los siete días de la semana. Cuesta acostumbrarse", aseguró en una entrevista a The Times.

Bale se aleja de la exigencia que tiene un jugador fichado por una alta cantidad por el Real Madrid y se define como un deportista al que le gusta jugar al fútbol y estar con la familia.

"Me gusta estar con los míos y ser discreto, mientras que hay otros muchos a los que les gusta salir y, no presumir, pero sí construir su marca. Van a estos eventos de alfombra roja y yo nunca he sido así. Me gusta jugar al fútbol, irme a mi casa y ser una persona normal", añadió.