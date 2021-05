Los médicos en contra del nuevo sistema de adjudicación de plazas MIR

El modelo de elección de plaza siempre había sido prácticamente el mismo: se citaba por orden, de mayor a menor puntuación, en el Ministerio de Sanidad y en turnos de hasta 400 opositores en los que se iba eligiendo especialidad, hospital y ciudad. Era presencial y el aspirante podía ver en directo —ya fuese en la sala si estaba o a través de la página web— qué plazas iban quedando ocupadas. "El primero podía elegir todas las especialidades que quisiera, el segundo todas menos las del primero y así sucesivamente. Esto daba lugar a que la gente pudiese ir recalibrando sus opciones y preferencias", explica Alejandro Cuéllar de la Rosa, de Formación Sanitaria Especializada (FSE) Unida.

Así es como los 14.000 médicos que se presentaron al examen MIR en la última convocatoria, con distancia y mascarilla, pensaban elegir otro año más. Sin embargo, Sanidad no lo considera suficientemente seguro debido a la pandemia, entre algunos de los motivos. Por lo que se hará de manera telemática, en diferido y se les adjudicará un mismo día: el próximo 17 de junio. "Lo que pretenden es transformarlo en un método de asignación de plaza en base a listados interminables. Hay hasta casi 8.000 plazas (MIR) para adjudicar y los electores sin información tienen que hacer un listado a ciegas del cual se le asignará una", manifiesta Sheila Justo, secretaria técnica de Médicos Jóvenes y MIR de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

O lo que es lo mismo, el aspirante que esté en el puesto 4.000, por ejemplo, tendrá que hacer una lista de 4.000 opciones. Y con ello, todo lo que supone: se le puede asignar su quinta preferencia o la última, según hayan elegido los compañeros que estén por delante. Alejandro Meyer, vicepresidente de la Asociación MIR España, asegura que esto implica que "tú no puedes ir recalibrando ni puedes tomar la decisión en el momento, sino que tienes que haber hecho previamente toda la toma de decisiones sin conocer absolutamente nada, sin conocer qué otras plazas están ocupando el resto de los opositores".

Varios MIR esperan para examinarse en Ponferrada / Cadena SER

Carmen y Santiago, por ejemplo, son pareja y llevan desde hace un par de años pensando en vivir juntos y realizar la residencia MIR en la misma ciudad. Aunque tras haber realizado el examen en la misma convocatoria, han obtenido una puntuación muy diferente. Carmen se sitúa en el puesto 4.000 y Santiago en el 3.000, y con el sistema actual no saben si podrán llevar a cabo estos planes. "Si mi pareja entra en Salamanca, mi primera opción será Salamanca. Si mi pareja entra en Barcelona, será Barcelona y si es Málaga, pues cambia. Me querré ir cerca. Pero con el nuevo sistema de elección, no puedo cambiar mis prioridades una vez que entre mi pareja. De hecho, nos enteraremos el mismo día", explica Carmen que asegura que es un caso más común de lo normal y que va a afectar hasta a matrimonios con familias ya consolidadas. "Lo que no se puede hacer es que te cambien las reglas del juego a un mes de elegir plaza", concluye Carmen.

Un procedimiento que afectará no solo a los opositores médicos, sino también a los físicos, farmacéuticos, químicos y a toda la formación especializada. En total, 10.000 plazas serán adjudicadas. Junto con esto se suma otro problema: "Se pretende que se decida las plazas el día 17 de junio y al cabo de diez días, todo el mundo tenga que estar en su puesto de trabajo", manifiesta Mayer. "Lo que implica que en muchas ocasiones tienes que hacer mudanza de ciudad, encontrar un piso, encontrar cómo ir al hospital, colegiarte en un Colegio de Médicos de la Provincia… una serie de trámites que son muy difíciles de hacer en solo diez días", añade.

Con todo este planteamiento, FSE Unida teme que 2.000 plazas ofertadas puedan quedar vacantes tras ser adjudicadas, según estima FSE Unida. "Al crear listas quilométricas para poder asegurarse una plaza, lo más probable es que muchas de esas personas se les asigne una plaza que no contemplaban o que no querían", afirma Cuéllar de la Rosa. Una cifra que preocupa si se tiene en cuenta que la Organización Médica Colegial ya estimaba que el sistema tendrá un déficit de 15.000 médicos en 2028.

Estas plazas libres tendrían un efecto negativo en el Sistema Nacional de Salud, no solo a largo plazo, sino también a corto: "tiene una repercusión directa en la ciudadanía aumentando listas de espera quirúrgicas, que no te puedan atender con la misma premura. Aunque los MIRes no somos personal estructural, el Sistema Nacional de Salud sin residentes se colapsaría inmediatamente". Sheila Justo, de CESM considera que esta decisión es "totalmente irresponsable" y demuestra "la escasa visión a corto, medio y largo plazo que se siente hacia la sanidad pública".

Una MIR se manifiesta por el centro de Madrid / Getty Images

Tras varias reuniones de los sindicatos con el equipo de Darías esta semana en la que no se ha llegado a ningún acuerdo, la plataforma FSE Unida ha convocado una manifestación para este martes en la que se están gestionando el transporte desde diversos puntos del país. Piden diálogo, una solución, así como denunciar "la falta de garantías" del nuevo sistema de adjudicación de plaza. "Consideran que no se puede hacer presencial por la pandemia. Creemos que es perfectamente viable ya que es perfectamente viable irse a la playa, irse a la cafetería o irse a un estadio de fútbol", manifiesta Alejandro Cuéllar de la Rosa.

Por ello, exigen un modelo de elección presencial o telemático mixto que se desarrolle en tiempo real y en el que presentar la lista sea opcional. "De esta manera, aquellas personas que no tengan ordenador o se les caiga la web en el momento de la adjudicación, no tendrán problema para conseguir plaza porque habrán entregado la lista, pero de un grupo reducido como en el modelo clásico, de hasta 400 personas y con mucha más información".