Gallego: "Después de mes y medio de caritas, dudas... ¿va a decir que se queda y se va a quedar tan pancho?"

Zinedine Zidane y Sergio Ramos, francés y español, son los grandes protagonistas de la actualidad del Real Madrid. Las incógnitas que rodean entorno a su futuro en el conjunto blanco hace que nuestro Sanedrín le dedique mucho tiempo a debatir sobre qué es lo mejor para el futuro a corto plazo del club.

"El club, el presidente y los aficionados no se merecen que Zidane tarde una semana para decir si sigue o si no. Entiendo que el club quiere quedarse con él y le ha mostrado ese cariño y lo que tiene que hacer Zidane es decirle si si o si no, no diciendo que sí, no estoy diciendo que está obligado a decir que sigue el año que viene en el Madrid. Está en su derecho de irse pero está en su derecho de decidirlo ya, o sea, de no aplazar esto. Salvo que en esta semana que ha pedido Zidane pueda suceder algo o una serie de condiciones que él ha podido poner con una conversación previa, no tiene ningún sentido todo esto. Si Zidane tiene la decisión tomada , ¿Qué puede cambiar en una semana para que esa decisión se modifique? No lo entiendo...", aseguró Julio Pulido en el Sanedrín de los domingos esclareciendo el futuro incierto de Zidane en el banquillo del Real Madrid.

"No me imagino el panorama después de un mes y medio de caritas, de mensajes de tristeza, de dudas, de 'a veces conviene quedarse y otras veces no', ¿Va a llegar la semana que viene y va a decir que se queda y se va a quedar tan pancho? Es que eso sería absurdo, después de meses de dudas", argumenta Jesús Gallego.

"Lo está insinuando tanto y dejándolo caer tanto que no me sorprendería que no se fuera al final..." le responde Mario Torrejón en el último tramo de Carrusel Deportivo.