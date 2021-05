Canciones de mayo: Morad, Pom Poko, Feroe, J Balvin, The Black Keys, Firmado Carlota, Squid...

Si Fuego y Chinchetas fuese un festival de música tendría varios escenarios temáticos. Uno estaría dedicado a las esencias del indie, con algunos de nuestros descubrimientos (Calavera o Firmado, Carlota), bandas que empiezan a consolidarse (Apartamentos Acapulco) y también grupos que ya son legendarios (como Triángulo de Amor Bizarro, protagonistas de nuestro último Música y tal en Twitch).

El otro escenario grande sería el de las bandas internacionales. Las que queremos promocionar porque aún no las conoce casi nadie (CHAI, Pom Poko o Squid) y también las que llevan un montón de años suministrándonos temazos (The Black Keys). Pero no nos olvidemos del espacio dedicado a la música urbana, por el que pasarían las propuestas surgidas del underground que se está viralizando (Morad) y también algún que otro icono de la música global (J Balvin). En nuestra lista de Spotify Chinchetas 2021 hay un poco de todo eso y, por si a alguien le extraña nuestra fórmula, estos son nuestros argumentos:

Narrator (Squid)

TV Priest y Viagra Boys son algunas de las bandas de post-punk que hemos ido conociendo este curso y este mes no iba a ser menos ya que los británicos Squid no podían faltar en nuestra lista. Esta banda de Brighton acaba de publicar su álbum debut llamado Bright green field donde encontramos Narrator. Martha Skye Murphy colabora en este frenético tema que acaba con unos gritos angustiosos para poder liberarse mientras se escucha una instrumental chillona y el repetitivo "I'll play my part (haré mi parte)". Una canción que sirve de narrador de una historia basada en la película Long Day's Journey Into Night donde un hombre no sabe diferenciar entre la realidad, la memoria y los sueños. La idea de Squid es mostrar como unos narradores masculinos "retratan a las mujeres como personajes sumisos en su historia".

Toca (Morad)

Lo raro no es que el último gran fenómeno de la música urbana en España sea de origen marroquí. ¡Lo raro es que haya tardado tanto en hacerse un hueco! Porque Morad es adictivo, hipnótico y muy bailable. Bebe del afrotrap francés, de referentes como Dellafuente y, sobre todo, de sus vivencias como chico de barrio. De uno muy particular, eso sí: los bloques de la Florida, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), una de las zonas con mayor densidad de población de Europa ("barraquismo vertical"), con más de un 90% de personas de origen extranjero y también con altas tasas de delincuencia y tráfico de drogas. La música de Morad, integrante del colectivo MDLR (mec de la rue), es como un viaje inmediato a esas calles —basta con ver uno de sus videoclips—, pero también un deliciosa experiencia sonora que emana autenticidad, recaditos a "los azules" y alguna que otra píldora de ego que podría no gustarle a Yung Beef. En los últimos meses ha publicado un montón de temas: Normal suena a himno y Envidioso apunta a canción del verano, pero ninguno nos gusta tanto como Toca. Ibai Llanos también lo dio todo en el concierto que dio en su casa por su cumpleaños, por cierto.

Going down south (The Black Keys)

The Black Keys ha publicado este mes de mayo su nuevo trabajo, Delta Kream, un álbum lleno de versiones de blues. Como era de esperar, sus canciones están llenas de melancolía y una de las que más nos ha tocado la patata es Going down south de R.L. Burnside. Le han metido bastante más percusión que en la original y el falsete con el que la cantan la transforma de una forma muy especial. Un viaje al pasado que más de uno va a agradecer.

Noquierotuamor (Firmado, Carlota)

Buenas y malas decisiones es el EP debut de Firmado, Carlota y nos ha embriagado desde principio a fin. 7 temas y una duración de 20 minutos, de hecho así se llama la canción que cierra este preciso y precioso trabajo de esta jovencisima artista que nos recuerda a super estrellas como Lorde, e incluso a Amaia Romero. Noquierotuamor nos parte en dos con una letra de un adiós de amor adolescente. "Lo hago pensando en los dos, sabiendo que tú y yo volveremos a encontrarnos, quizás en otra vida, quizás siendo distintos", dice la delicada letra que habla de ruptura y el dolor que (recordemos que Carlota tan solo tiene 20 años) se sufre cuando se separa de su primer amor. Canciones cortas, directas y que tienen un toque de diario personal que las hace aún más reales.

Maybe Chocolate Chips (CHAI feat. Ric Wilson)

Chai es un cuarteto de Nagoya (Japón) formado por dos hermanas gemelas (Mana y Kana) y dos de sus amigas (Yuna y Yuuki). Una banda que parte del J-pop (mucho más interesante y menos comercial que el trilladísimo K-pop: ahí está el Koi No Kemuri de Chatmonchy, por ejemplo), pero llevándolo a un terreno mucho más sofisticado y experimental. Acompañar a Superorganism en una de sus giras y, sobre todo, colaborar con Gorillaz en su último disco (MLS) ha disparado su proyección en el circuito occidental (¡gracias, Damon Albarn!). Pero la alegante Maybe Chocolate Chips (el año pasado ya le dedicaron un tema a los donuts) es una canción que se defiende sola. Mucho flow al estilo Mac de Marco y una colaboración con el rapero Ric Wilson que les va como anillo al dedo.

Y tú en Barcelona (Apartamentos Acapulco)

Esta canción tiene algo que le alegra el alma, que te hace reconectar con el indie noventero y ponerte a bailar. La letra es sencilla y la melodía, súperpegadiza. Parece que ya la has escuchado mil veces pero a la vez suena a nuevo. La banda granadina prepara ya su próximo disco y este es su tercer adelanto. La buena noticia es que, a pesar de no tenerlo todavía, ya están dando conciertos y parece que no tienen intención de parar en todo el verano.

En una isla (Calavera)

Hace un tiempo que seguimos de cerca a Calavera, una banda zaragozana que nos recuerda al pop de los primeros tonos de Lori Meyers. También a la atmósfera de Rufus T. Firefly y a los norteamericanos Deerhunter. Su primer trabajo se tituló Exposición, salió en 2017, y ahora acaban de lanzar Espejismos. En este último se da un salto sonoro considerable y mucho más estilizado que encaja a la perfección con el romanticismo y buen rollo que destilan sus canciones, en las que incluso ha colaborado sus compatriotas Amaral. En una isla es un tema que habla de soledad pero como si fuese un encierro luminoso en una isla desierta: como si se tratase de un naufrago que escucha voces de sirenas detrás de una palmera o dentro de una cueva y que deja mensajes en botellas para que a alguien les llegue aunque en esa isla solo viva él. Cabe destacar el artwork, algo muy cuidado por la banda que hace unos años fue de Mercedes Bellido y para este disco es de Txema Cañada.

7 de mayo (J Balvin)

Habrá quien piense que Fuego y Chinchetas ha cambiado porque antes no se ocupaba de J Balvin... y es cierto. Pero es que también han evolucionado el indie y hasta el propio José Álvaro Osorio Balvín, un icono mundial del reguetón que, últimamente, ha optado por explorar nuevos caminos. Colores ya nos pareció un discazo (Gris fue la segunda mejor canción internacional de 2020 para Fuego y Chinchetas) y ahora el documental El chico de Madellín —estrenado hace unos días en Amazon Prime Video— nos muestra (contra todo pronóstico) una historia que rezuma autenticidad. La de un chaval obsesionado con triunfar en la música que, gracias a eso, no se convirtió en un maleante, pero que, por el camino, se dio de bruces contra la dura realidad de un migrante latino en EEUU. La de una estrella global de la música con un Ferrari en el garaje de su casoplón, pero que sufre sin parar por su tendencia a la ansiedad y a la depresión, y porque, inmerso una sociedad repleta de injusticias y desigualdad, se siente incómodo al tener que pronunciarse sobre según que temas. 7 de mayo es un rap autobiográfico, al estilo del René de Residente o Basureta (tiempos raros) de Kase.O.

La última de Nolan (Feroe)

¿Sería Tenet la que inspiró esta canción? Lo que está claro es que Feroe ha querido dedicarle a Christopher Nolan su último tema para hacer una analogía entre sus películas y una historia de amor. Ya en la última etapa de The Bright, Myriam Gutiérrez decidió dar el paso al castellano y para su andadura en solitario como Feroe ha decidido quedarse con este idioma. Este adelanto del que será su primer EP nos ha gustado mucho.

Danger baby (Pom Poko)

Esta banda noruega roza tanto lo estridente que embelesa. Otra ración de post-punk, esta más cercana a Goat Girl, tanto que se podría catalogar dentro del noise-rock. Lanzaron su segundo álbum Cheater a principios de año pero merece la pena rescatarlo ahora ya que dentro de ellos encontramos uno de los temazos de su carrera como es Like a lady, ya adelantado en el nefasto 2020. Si embargo, entre tanto arranca-para que se marcan en sus temas, descubrimos Danger bay, un corte que se diferencia de la canción mencionada y de Andrew que quizás son las más escuchadas de este nuevo disco. En ella, los de Oslo cuelan ritmos casi arabescos (y si os fijáis muy bailongos) para hablar de romper corazones mientras se escucha ese "Baby, please don't be in danger (Danger baby, danger baby)" que te eriza el vello.