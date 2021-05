"El asesinato de mi hermana fue una onda expansiva que lo arrasó todo". Así explica cómo se sobrevive a un asesinato machista un hombre que se está haciendo cargo de sus dos sobrinos. Ellos perdieron a una madre y a una abuela, cuando su padre mató a ambas. Él intenta sobrevivir a la pérdida de una hermana y de su madre. "Aquello fue impresionante, es un dolor tremendo que no te deja ni respirar. Acababan de matar a mi madre y a mi hermana y tuve que actuar en el momento. Había psicólogos en el hospital, pero nadie me podía preparar en 15 minutos para contar a dos niños de 8 y 12 años lo que acababa de pasar", explica este hombre que prefiere no dar sus datos personales para mantener la intimidad de sus sobrinos. No ha sido fácil, pero cuando su vida cambió hace tres años la sociedad española ya tenía herramientas y conciencia social. No es un consuelo, pero ya es más de lo que tuvieron los hijos de Ana Orantes. Ocho chavales se quedaron huérfanos de madre cuando su padre la mató después de que ella relatara en televisión el calvario al que la sometía. La opinión pública abrió los ojos, pero todavía no había apoyo institucional. "Ni un psicólogo que nos recetara una triste pastilla para dormir", cuenta Raquel Orantes. Eran ocho hermanos que salieron adelante ayudándose los unos a los otros. Nada más. Era 1997.

"Se encuentran muy perdidos", explica Joaquín García Cazorla. Él es abogado e hijo de la primera mujer Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer. La familia de Soledad heredó su compromiso y pusieron en marcha el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla para proteger a los niños y niñas huérfanas por violencia de género. "No somos tan conscientes de la terrible realidad de los huérfanos y de la familia que los acogen. A través de las becas hacemos una labor de acompañamiento y seguimiento y esto nos ha permitido conocer de primera mano cuáles son los primeros problemas a los que se enfrentan. Basta como ejemplo, la cantidad de trámites que tienen que asumir. Todos los procesos penales, los procesos de tutela, custodia, los procesos para proteger patrimonialmente a los niños...". El hombre que se ha hecho cargo de sus dos sobrinos lo define como un "maltrato burocrático" que impide procesar el duelo. Ha podido sobrellevarlo gracias a la ayuda del ayuntamiento en el que vive y del Fondo de Becas Soledad Cazorla, que contactan con él para recordarle periódicamente ayudas, plazos y trámites pendientes.

Los huérfanos no sólo tienen que recomponer su vida y asumir que su padre biológico ha matado a su madre, también tienen que vivir con el estigma. ¿Todavía hay estigma? Sí, porque pesa más el estigma de ser el hijo del asesino, que ser el hijo de la víctima. "Vivimos en el 'espejismo de la igualdad y la mejora. Su identidad va estar asociada a esto y en la sociedad se genera un miedo a que se parezcan a su padre biológico", explica Fanny Sánchez, psicóloga clínica de la Asociación de Psicoterapia y Psicología Feminista. "Nos hemos encontrado con casos en los que nuestras becas sufragaban gastos de transporte para cambiar de centro a los niños. Al final, el estigma de ser el hijo del asesino pesa más que el de ser el hijo de la víctima", explica García Cazorla. Una situación que conocen bien los huérfanos de Orantes: "A mis hermanos se les estigmatizó como posibles maltratadores. A ellos, la sociedad les ha tratado peor". Desde que comenzaron a publicarse las cifras oficiales por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en el año 2013, se han contabilizado un total de 309 huérfanos y huérfanas por violencia machista en España.