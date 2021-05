Actualidad informativa

En lo que llevamos de año son 14 las mujeres asesinadas. En la última semana el mundo estaba pendiente de la nueva crisis en Oriente Medio, y bien hizo en estar pendiente, y además de eso en España estuvimos pendientes de la crisis de Ceuta, y bien hicimos. Mientras las crisis se suceden, emergen y desaparecen, las mujeres siguen siendo asesinadas. Pasa de todo, pero hay una cosa sabemos que no deja de pasar. Para no existir, la violencia machista es bastante persistente. No es un tema de moda; es un asunto continuo, tanto como la línea temporal; acaba la Liga, llegan inmigrantes, hay elecciones. Y siempre matan mujeres. Y publica El Periódico hoy, reportaje de Patricia Marín: 525 huérfanos en ocho años y medio. 525 niños sin madre y con un padre asesino. Esto es lo que hay, y lo hay siempre.