Mucho más que un deporte: "Para mucha gente el fútbol es su pasado, su familia y su infancia"

El pasado fin de semana el Atlético de Madrid se alzó finalmente con el trofeo de campeón de la Liga española. Con este último, son ya once los campeonatos nacionales que el conjunto madrileño ha levantado a lo largo de su historia. Han pasado siete años desde su último triunfo y la afición tenía ganas y motivos suficientes para salir a celebrar. Pero las medidas de seguridad en la lucha contra el covid no se antojaban el escenario ideal para las masivas celebraciones que acostumbran este tipo de eventos.

Entre aficionados del Atlético con la euforia en la garganta, entre pitidos de motos y coches, gritos de guerra o cánticos al rival encabezados por un "hijo de puta" la mayoría, se cuela una persona a la que no le gusta el fútbol -ni le gusta, ni lo entiende- pero a la que su jefe le hace el encargo más extraño de su vida: tratar de entender las pasiones que despierta este deporte. Y así nace la crónica 'La barbarie y el amor' que pudimos leer ayer en El País, y que firma la periodista Isabel Valdés, la invitada de ‘La Ventana‘ de hoy.

Isabel se sumergió en las celebraciones para hacer un retrato de altas y bajas pasiones: un retrato con un punto de vista muy particular ya que la periodista ha afirmado que jamás le ha gustado el fútbol y que, de hecho, siempre le ha producido "cierto rechazo". El encargo de que escribiese de futbol, por tanto, lo consideró como "un delirio" de su jefe, aunque luego recapacitó y se lanzó al ruedo. " He de confesar que fue bastante divertido” ha admitido en ‘La Ventana‘.

La periodista reconoce en su artículo que existe una gran diferencia entre el fútbol-deporte y el fútbol-espectáculo; el fútbol-deporte tiene que ver con el amor, lo otro es una cosa diferente que, en ocasiones, deriva en exaltaciones con un funesto resultado. "El fútbol va mucho mas allá. El futbol no era solamente lo que yo veía. Para mucho gente es su pasado, es su familia, su infancia y un montón de cosas que yo no he vivido."

Isabel ha lamentado que la otra cara de la moneda del futbol, el hooliganismo, haya encontrado su hueco en la sociedad y haya sido aceptado como un elemento inherente a los espectáculos deportivos. “Creo que si fuésemos de otra manera como sociedad la alegría que te tiene que producir una victoria no tendría que verbalizarse en un insulto al otro". Una forma de celebrar que la periodista vivió en primera persona, ya que se desplazó a las celebraciones en la plaza de Neptuno en Madrid para documentarse. " Creo que cuando alguien se comporta como un 'hooligan' en la calle por una cuestión de futbol es porque ha crecido en eso. No creo que una persona que no se comporta así en ningún otro ámbito de su vida pueda de repente ser otra persona."