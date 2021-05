Ana Iris Simón: "La opinión pública y lo que se dice en la calle nunca han estado tan lejos"

"No habrá agenda 2030 ni plan 2050 si en 2021 no hay techo para placas solares porque no tenemos casas, ni niños que se conecten al wifi porque no tenemos hijos”



Muchas gracias al @mitecogob por invitarme a a Moncloa a hablar sobre #PueblosConFuturo.https://t.co/LlHY8wSLBD