La música como terapia para personas con discapacidad

El canto es parte de su terapia. Mejora su desarrollo cognitivo. En esto coinciden todos los terapeutas que asisten a las personas que sufren todo tipo de discapacidades. Llegan personas por accidentes de tráfico, pacientes con parálisis cerebral, con enfermedades raras. En común tienen que están anclados a sillas de ruedas. Sus cuerpos no responden, algunos no pueden ni aplaudir, pero su mente en muchos casos sí. Es el caso de Carmen. Desde niña sufre parálisis cerebral. Hija de maestros, cuando murieron sus padres empezó su periplo por residencias y ahora nos la encontramos "tan feliz", como ella dice en el centro de atención a personas con Discapacidad física (CAMF) de Leganés en Madrid. Siempre que puede pide cantar canciones de Antonio Flores, pero "Sabina me lleva al delirio", nos decía después de participar en su clase de coro. La dejamos entonando a dúo con su profe "Lady Lady", la canción del grupo Bravo que hace treinta años nos dejó en el tercer puesto de Eurovisión.

El proyecto de la Fundación SGAE

El área social y asistencial de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) colabora con diferentes entidades sociales con el objetivo de hacer llegar la cultura a espacios que de otra forma seria difícil que llegara. Entre otras entidades, firmó un convenio con el IMSERSO para que al igual que hicieron ya desde hace 4 años otros autores Amaya Saizar pueda acercar el canto y la canción a la coral creada por el Centro de Atención a personas con discapacidad física (CAMF) de Leganés para sus residentes. El programa de convenios implica que el socio/a sea beneficiario de una ayuda de emergencia social y en el caso de que así lo desee el socio/a, se implica en un proyecto solidario destinado a socios/as que se encuentran en situación de desempleo, riesgo social etc, durante un periodo de tiempo limitado, para el desarrollo de un proyecto -ya sean clases, talleres o la grabación de un documental. Los talleres son muy variados e incluye actividades muy diversas, como clases infantiles de flamenco, teatros para mujeres, realización de cortometrajes con adolescentes, clases de guitarra, talleres de escritura creativa y conciertos en vivo.