Postales de una vida dylaniana

La historia de Bob Dylan se puede contar de muchas maneras. A través de épocas, décadas, discos o estilos. También se puede contar desde otra perspectiva, desde la de sus seguidores, desde el impacto que han tenido sus canciones en la vida de ellos, de nosotros.

Esta semana tenemos un Sofá Sonoro especial, más bien distinto. Vamos a recorrer la historia de Dylan a través de la influencia que ha tenido en mi vida desde que en un viaje a Dinamarca quedé enganchado a sus canciones.

La mía, sin embargo, no es una historia especial. Es solo la mía, pero a ella se suman la tuya, las suyas, las de los demás. Y estas cientos de miles de historias suman un todo especial que muestra el alcance de la obra y el legado de Dylan.

Programa especial 80 aniversario

El regreso a la cima

La discografía de Bob Dylan resulta inabarcable, larga extensa y compleja. En ella hay joyas, obras maestras y discos clave. Hace dos años dedicamos un Sofá Sonoro a recordar junto a Fernando Navarro uno de esos momentos, su regreso a la cima de la música con Modern Times, un álbum maravilloso que devolvió a Dylan a lo más alto de las listas de éxito y recuperó su figura para una nueva generación mostrando que era más que una vieja leyenda, que todavía tenía cosas que decir. Desde aquel disco de 2006 el músico no ha parado y este fue uno de los puntos de inflexión más importantes de su carrera.

La aventura de sus socios

The Band no acompañó a Bob Dylan durante mucho tiempo, pero sí lo hizo en algunos de los momentos más icónicos e importantes de su carrera. Fueron ellos quienes escucharon los gritos y los insultos de su gira más combulsa y fueron ellos quienes acogieron al Dylan más inseguro en el sótano de su granja en Woodstock. De aquellos días salieron las mágicas Basement Tapes y el debut de los chicos, el magnífico Music From The Big Pink que llegó con un dibujo de Bob en la portada. Por todo esto esta temporada dedicamos un programa a ese disco y a ese momento que compartieron.