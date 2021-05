"Y no fuma": Cerezo y Koke se rinden ante la calidad de Joao Félix

Paulo Futre, Koke y Enrique Cerezo se unieron a El Larguero especial desde el Wanda Metropolitano, y analizaron aspectos cómo la llegada de Marcos Llorente, Luis Suárez y la gran temporada realizada por los del Cholo Simeone.

Paulo Futre, exjugador del Atlético de Madrid fue muy cariñoso con su compatriota Joao Félix: “Es mi niño. Yo llegué aquí con 21 años. Con 22 era capitán. Está rojiblanca me entró porque empecé a saber cómo son las reglas del juego dentro y fuera. Joao llega a España con la mayor presión que un joven puede tener: ha costado 120 millones. La mitad de la gente no lo conocía. En el amistoso contra el Madrid demostró el crack que es. Hace 15 días, con la máxima presión perdíamos 0-1 y es un genio”.

Además, Futre defendía al astro portugués de las personas que le criticaban por no aparecer en la segunda vuelta: “No puede estar todo el año como en la primera vuelta. No tengo dudas de que va a ser balón de oro. El sistema del Cholo no es fácil. Y ha dicho que es un genio, que puede ganar un partido en cualquier momento”. También recalcó las palabras del Cholo sobre la posición de Joao en el futuro sistema atlético: “Ha dicho que tiene que encontrar una forma de que no corra tanto hacia atrás”.

Enrique Cerezo valoraba los rumores que situaban un posible trueque entre Joao Félix y Griezmann: “Siempre hay alguien que te lanza esa pelota, pero es un trueque imposible. Estamos encantados con Joao Félix, que va a ser una de las grandes figuras del fútbol internacional. Agüero vino joven y en los primeros años estuvo despistado. Manzano lo fue dosificando hasta que explotó”. De esta manera el presidente asemejaba la situación del portugués con la de Agüero.

Koke también defendió a Joao Félix, haciendo hincapié en su talento: “Entrena bien. Es un jugador diferente. Le ves la calidad que tiene. Hizo una primera vuelta espectacular y luego tuvo la lesión de tobillo. Nadie discute el talento que tiene. Tenemos buen vestuario, buena gente. Va ganando galones poco a poco”.

Cerezo bromeó, haciendo un guiño a Futre: “Y no fuma”

Por último, Koke le seguía el juego a su presidente confirmándole: “No fuma”

De esta manera finalizó la charla sobre Joao Félix. El jugador de Portugal fue de más a menos durante la temporada, pero desde el Atlético se espera que sea una de las piezas fundamentales de cara a los siguientes años.