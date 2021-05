"Confiábamos en que estuviera": Koke habla de la ausencia de Sergio Ramos en la lista para la Eurocopa

Los jugadores no se esperaban la ausencia de Sergio Ramos en la lista de Luis Enrique para la Eurocopa de fútbol que se disputa en menos de un mes. Al menos eso es lo que se deduce de las palabras de Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, que ha valorado esta ausencia en la edición especial de El Larguero que Manu Carreño y todo su equipo han celebrado en el Wanda Metropolitano con motivo del título de Liga del conjunto rojiblanco.

"Sabemos el jugador que es Sergio Ramos. Confiábamos en que estuviera", ha señalado Koke cuando se le ha preguntado por el capitán del Real Madrid y de La Roja. "Son decisiones del entrenador", se ha limitado a señalar sobre un Luis Enrique que ha alegado para dejar fuera a Ramos que no ha podido entrenar y jugar de forma normal desde enero.

"Quiero hacer una mención especial a Sergio Ramos, nuestro capitán. No ha podido competir desde enero en las condiciones adecuadas ni entrenar con el grupo. No ha sido fácil. Ayer se lo comuniqué y fue difícil y duro, me sabe mal", admitió el seleccionador en la rueda de prensa en la que dio su lista para la Eurocopa.

Los defensas a los que ha llamado el técnico asturiano son César Azpilicueta (Chelsea), Eric García y Aemeric Laporte (Manchester City), Pau Torres (Villarreal), Diego Llorente (Leeds United), Jordi Alba (FC Barcelona), José Gayá (Valencia). En esta categoría también ha incluido a Marcos Llorente (Atlético de Madrid) pese a que ha jugado puntualmente como lateral derecho.

En su participación en El Larguero, Koke se ha mostrado confiado en las posibilidades de España. "Tenemos que confiar porque queremos ser campeones. Si no, no vamos. La idea es ser campeón. Paso a paso, pero vamos a intentarlo", ha señalado.