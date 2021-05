El momento en el que "la relación cambia" entre Sergio Ramos y Luis Enrique que puede explicar su ausencia

La ausencia del capitán de la selección española, Sergio Ramos, en la convocatoria de Luis Enrique para la próxima Eurocopa ha sido la gran noticia de las últimas horas. Nadie se esperaba que el sevillano no llegase a la gran cita de este verano, a pesar del difícil año 2021 que ha tenido el jugador del Real Madrid disputando tan solo 4-5 partidos debido a su irregular situación con las lesiones que lo han asolado desde que llegó el nuevo año. Es oficial que el capitán del Real Madrid no estará entre los 24 jugadores que forman la expedición nacional liderada por Luis Enrique.

En este programa especial de El Larguero en el Wanda Metropolitano en el que el capitán del Atlético de Madrid ha admitido que le ha "sorprendido" no ver a Sergio Ramos entre los seleccionados.

"Ramos, que ha sido intocable en todas las convocatorias y ahora no cuenta con él para la Eurocopa. Es una decisión rara igual que es una convocatoria rara. No la entiendo, pero hay que respetarla porque es nuestra Selección", comenzaba exponiendo Manu Carreño en el tramo en el que se trató con nuestro Sanedrín especial este aspecto. Javi Herráez nos contó que es una decisión que no ha sentado bien en el entorno del jugador camero aunque respeta la decisión, a pesar de que quería estar en esta convocatoria. Por otro lado, Antón Meana contó en El Larguero que la visión de la Federación Española es de apoyo "absoluto" a Luis Enrique, el "verdadero líder" de esta Selección Española.

Nuestro Sanedrín repasa cómo ha sido la historia entre Luis Enrique y Sergio Ramos en los últimos meses desde toda la polémica formada en la pasada convocatoria para sumar un partido más en el récord.

Julio Pulido: "Luis Enrique necesitaba una coartada para cargarse a Sergio Ramos de la Selección. Nuestra obligación es desmontar la coartada de Luis Enrique: ¿Para qué lo lleva en marzo si dice que no está en forma desde enero? ".El día que hizo el movimiento de Laporte empezó esta operación".

Antonio Romero: "Una cosa es respaldarle y otra es darle la razón en todo. En todos los grandes acontecimientos han esperado a las grandes leyendas y Luis Enrique no lo ha hecho. Mi intuición es que Luis Enrique no ha querido arriesgarse al debate de la concentración previa a la Eurocopa sobre Sergio Ramos sí, Sergio Ramos no. Lo tenía muy fácil metes a 26 jugadores y después decides si está para jugar o no, es lo que se merecen las leyendas como él".

Jesús Gallego: "La relación ha cambiado. He repasado las declaraciones de Luis Enrique sobre Sergio Ramos los últimos años y solo le faltó nombrarle presidente del Gobierno".

Pablo Pinto: "Ha tenido que haber un desencuentro. Ha tenido que pasar algo en marzo en aquel paripé que Luis Enrique ha debido decir 'una y no más'. Dijo hasta aquí, nunca más. Ser titular contra Grecia y quitarle al descanso es parte del sainete".

Jesús Gallego: "Luis Enrique se ha querido quitar de en medio un problema mediático. La decisión y las formas son incoherentes con lo que venía diciendo hace siete meses: ejemplo de liderazgo, capitán absoluto... ¿Qué era eso: humo?".

Talavera: "En cualquier selección del mundo se hubiera esperado por el capitán y el jugador más importante".