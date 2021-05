El salto a la naturaleza para salvar L.A.

Evergreen Oak es el nuevo disco de L.A., el quinto de su carrera y quizás el más especial ya que para ello ha tenido que hacer un viaje inédito. La banda mallorquina se separó a finales de 2018 y desde ahí han ocurrido cosas que jamás hubieran imaginado, entre otras, una pandemia mundial que nos encerró a todos en casa. Esto llevó a Luis A. Segura, líder del grupo, a dejar de lado su proyecto en solitario —sacó en 2019 Amenaza Tormenta— y así reactivar todo de nuevo y ponerse a crear un nuevo trabajo aunque esta vez de una forma muy diferente: llevándose a toda su familia a una casita en plena Sierra de Tramontana en Mallorca. Antes de todo esto, la crisis de la COVID obligó al artista a tener que buscar una alternativa a su vida como músico, sin embargo, decidió dar un salto a la naturaleza para salvar L.A.

Luis señala que llegó a pensar que su carrera había llegado a su fin: "Fue muy bonito, pero ahora hay que buscarse otro curro. Y hay que olvidarse de la música porque no va a haber más música directo. La industria ha muerto, claro. De repente te atacan esos pensamientos. Son posibles. Quiero decir, hace diez años pensábamos que era imposible". De hecho, el que ahora presenta el quinto disco de L.A. tenía "dos o tres ofertas de curro": "Estuve a punto de ponerme a repartir pan. Es que tengo que dar de comer a mis hijos, tengo que pagar las facturas, el alquiler, todos los gastos. Una movida". Sin embargo, una mañana se le ocurre la idea de irse a la montaña. "Imagínate la satisfacción cuando llego a Madrid hace una semana y cojo el disco acabado, lo abro y empiezo a firmarlo para la gente que lo ha comprado ya", reflexiona después de todo lo vivido.

Portada de 'Evergreen Oak' / L.A.

Este disco irradia luminosidad como en Where's the fire y una nostalgia positiva como ocurre en Judy donde se despiden de alguien cercano pero que siempre estará con ellos (y en la que canta con su mujer, Patricia de los Ángeles). "La luminosidad es real, es la luz del sol. Hablo de la luz que había en esa casa que era de ciencia ficción. He visto puestas de sol impresionantes. A ratos pienso que el disco es monotemático: es naturaleza, familia y amor. Puede resultar un poco cursi, en plan, "ok, has estado muy feliz". Pero creo que es lo que necesitamos, me he ido allí a buscar eso. Me he ido a buscar esa luz, ese viento en la cara, el olor de pino mojado, ese sol incidiendo en las hojas y dando en el pelo de mi mujer mientras corría con los niños por el campo. Era una necesidad". Una necesidad pero también un auténtico reto para L.A. que ha solventado con un florido disco que se relaciona a la perfección con el que publicó en 2015, From The City To The Ocean Side. "Son mis dos discos más naturales y más orgánicos, aquel lo grabamos en un motel de carretera. Tiene sentido que se parezcan porque en el fondo se han creado de una forma similar", subraya.

Este viaje a la naturaleza no fue una reinvención según él, fue "supervivencia y la necesidad de respirar aire fresco y olvidarme de las mascarillas y de todo". En la Tramontana se olvidó de horarios, de obligaciones, pero con el ordenador encendido las 24 horas. "La sesión estaba abierta para ir metiendo cosas a medida que iban ocurriendo. Por ejemplo cuando estaba comiendo algo y de repente iba corriendo al ordenador. No tiene nada que ver con una sesión de grabación normal", explica. La cabaña donde pasaron aquellos 3 meses es la protagonista de un disco donde se escuchan a los árboles, al sol, a los animales, incluso los gritos de sus hijos correteando entre el bosque y por una casa solitaria y sin puertas (algo parecido le pasó con su disco en solitario): "Me he sentido como un intermediario, me han ido chivándolo al oído y yo he ido ejecutándolo porque un árbol no puede coger una guitarra, aún".