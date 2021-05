El impuesto mínimo global de sociedades, cada vez más cerca

Apenas un mes y medio después de que la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, se pronunciara a favor de un impuesto mínimo de sociedades a nivel global, los avances en ese sentido empiezan a dejarse sentir. Tras un primer planteamiento, que apuntaba a que esa nueva tasa debía situarse en el 21%, la Administración Biden ha rebajado la propuesta inicial hasta el 15%, una cifra que el pasado viernes aplaudían los ministros de Economía y Finanzas tanto de Alemania como de Francia, en la reunión del Ecofin.

Este lunes, según apunta el Financial Times, el acuerdo podría estar aún más cerca, puesto que los países que conforman el G7 -Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido- podrían alcanzar un primer compromiso este mismo viernes, que acercaría un consenso en el seno de la OCDE.

En España, el impuesto de sociedades efectivo y el nominal -que se sitúa en el 25%- difieren y la balanza que se inclina a favor de las grandes empresas. El tipo real para las grandes empresas se sitúa en un 19,82%, el de las medianas en un 21,66%, y el de las pequeñas y microempresas, en casi un 23,2%. Porcentajes que, según el Informe Anual de Recaudación publicado por la Agencia Tributaria, acaban mermando hasta suponer tan solo un 8,3% de los beneficios de las empresas. En total, en 2019, esta tasa supuso una inyección de 23.733 millones para las arcas públicas españolas, una cifra que disminuyó hasta los 15.858 millones el año pasado.

Sin embargo, como señaló la propia Janet Yellen, la propuesta de la Administración Biden no busca solucionar las diferencias internas, sino las de los distintos países. “Una de las consecuencias de un mundo interconectado ha sido la carrera de 30 años por bajar los impuestos a las empresas. La competitividad no es solo la posición de las empresas de Estados Unidos frente a otras empresas cuando compiten por licitaciones globales, fusiones o adquisiciones. Se trata de garantizar que los gobiernos tengan sistemas fiscales estables que generen ingresos suficientes para invertir en bienes públicos esenciales y responder a las crisis, y que todos los ciudadanos compartan de manera justa la carga de financiar al gobierno” apuntó Yellen. Y es que los tipos nominales del impuesto de sociedades oscilan entre el 10% de Andorra, el 12,5% de Irlanda o el 24% de Italia y el 26,5% de Francia o el 30% de Alemania.

Jesús Rodríguez Márquez, ex Director de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales, analista de Fundación Alternativas considera que este es un "cambio bastante relevante en el ámbito de la fiscalidad internacional". "No significa tanto que todos los países de la OCDE vayamos a establecer un tipo mínimo efectivo del 15% como que cuando un país tenga un tipo por debajo, el otro Estado en cuyo territorio está situado la matriz, y que es matriz tenga una filial en ese territorio de baja tributación, va a poder someter a imposición los beneficios de filial hasta alcanzar ese mínimo de tributación del 15%. Por lo tanto, por la vía de los hechos, espero que suponga terminar con estos territorios de baja tributación, porque la no tributación que no se lleven ellos, se la llevará el Estado donde resida la matriz" señala Rodríguez Márquez.