El presidente del Gobierno ha sido hoy inequívoco sobre los indultos a los presos del procés. La concesión o no de estos indultos es una decisión política y el presidente ha utilizado un argumento político que permite pensar que el Ejecutivo se inclina a concederlos: "La venganza y la revancha no es un valor constitucional, ha dicho Sánchez, sí lo son la concordia y el entendimiento".

No es una decisión sencilla, quizás es la más delicada políticamente que va a tomar en este momento porque el otoño de 2017 fue dramático no sólo en Cataluña, sino en el conjunto de España. Y es preciso que el Gobierno vaya de frente y explique bien su decisión, sin ambigüedades ni distracciones. Especialmente porque tiene el informe de la Fiscalía en contra y esta semana se conocerá el del tribunal sentenciador, el Supremo. No son vinculantes, pero pesarán. De las palabras de hoy del presidente se deduce que el Ejecutivo ha decidido pasar a la acción para tratar de romper el bucle al que los independentistas han llevado a Cataluña, aprovechando que los de Puigdemont han perdido la presidencia de la Generalitat.

El Gobierno cuenta para este asunto con el apoyo de sus socios parlamentarios habituales y se encontrará, se encuentra ya, con la feroz oposición del Partido Popular que ya anuncia recurso al Supremo y que ha puesto en marcha la trompetería habitual sobre la entrega de España y la democracia a sus enemigos. España se ha roto tantas veces, según los populares, que a estas alturas debería ser un 'patchwork' hecho de mil retales. Y para rematar, después de negarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial con argumentos variados y sucesivos, hoy han encontrado un nuevo argumento: "Con indultos no habrá pacto para la renovación", dicen ahora, como hace quince días era que "con este sistema de elección de vocales del Consejo no habría renovación", y antes fue que con Pablo Iglesias en el Gobierno, ellos no negociaban la renovación. Un oposición situada siempre a la contra, en realidad, deja las manos absolutamente libres al gobierno.