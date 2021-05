Sindicatos y patronal coinciden en que la posición del Gobierno retrasa la prórroga de los ERTE en Hora 25

El Gobierno de España ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves para aprobar la prórroga de los ERTE, según ha sabido la Cadena SER. El Ejecutivo ha tenido que precipitar esa reunión antes del viernes porque ese día expira el plazo para dar continuidad a los ERTE a los que están sometidos los empleados fijos discontinuos. En cualquier caso, el problema de apurar las fechas en otra ocasión más provocará que gestorías y empresas tengan que estar pendientes de la renovación de los Expedientes de Regulación hasta el último minuto.

El Ejecutivo pretende cerrar un acuerdo con los agentes sociales antes de esa fecha para prorrogar los ERTE, aunque no aclara si se hará reduciendo las exenciones, como propone el ministro José Luis Escrivá, o tal y como ha estado vigente hasta ahora, que es como plantean tanto trabajadores como empresarios. Hemos hablado con UGT y CEPYME en Hora 25 con Pepa Bueno.

Sindicatos y patronal afean la posición del Gobierno

Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme explica en Hora 25 que "el dato de Escrivá indica que hay un proceso de reapertura, de reactivación, pero no nos hemos recuperado, queda mucho camino por andar"

Pepe Álvarez, secretario general de UGT seña que "lo que estimula la vuelta de los trabajadores es la actividad económica (...) Creo que las empresas no tienen a los trabajadores en ERTE si no hay razones, en ese sentido somos partidarios de que se mantenga la actual situación (...) A mí me parece que la posición del Gobierno es un error, la reactivación de estos sectores es inminente, no debería de hacerse (la posición del Gobierno)

Gerardo Cuerva: "Venimos de una negociación dura (...) Creemos que estamos sumidos en un momento delicado, ¿por qué romper esa armonía? Son los distintos sectores donde no se puede arrancar la actividad porque no la hay (...) Si seguimos con esta situación ojalá sea un verano muy normal (...) Nosotros no firmamos si no se tiene en cuenta aquellas empresas que más necesitan ayuda. Siempre estamos dispuestos a negociar, pero le pedimos al Gobierno que nos lo ponga más fácil"

Pepa Álvarez: "Vamos a negociar, los trabajadores y trabajadoras nos jugamos mucho con esta prórroga. Creo que la CEOE debe tener también flexibilidad para llegar a un acuerdo. Por eso estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo con el Gobierno antes del jueves. No hay ninguna reunión prevista, pero continuamos permanentemente intercambiándonos papeles. Creo que podríamos haber evitado esta situación si se mantienen los ERTE como están (...) Quiero pedirle a la CEO y a CEPYME que sean flexibles"