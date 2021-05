La exhibición

Existe una cola rápida en el Parque Warner para la cual efectivamente, te dan una pulsera de otro color. Esa pulsera la consigues pagando más, es decir mediante acceso prioritario, o si tienes un familiar con discapacidad. Estos hombres fueron a por la familia del niño que tenía una discapacidad porque, aún sin detectar la discapacidad, que no lo sé, no protestaron ni fueron a pegarle a alguno de los que tenían pase prioritario por pasta porque hasta las bestias saben dónde pueden meter o no la pezuña. Así que se metieron con el “mongolito” como le llamaron, porque aquí empieza a hacer fortuna, impunemente, machacar al débil, al pobre y al raro; machacar a los que se machacaron siempre pero esta vez en público y presumiendo de ello. Eso, y que hay que estar muerto por dentro para pegarle a una mujer con un hijo con discapacidad; no vale decir que no sabía que el hijo tenía una discapacidad: para lo que hay que estar muerto es para pegarle a una mujer.