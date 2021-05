Más crispación que nunca, ¿seguros?

Últimamente oigo que hay entre Gobierno y oposición más crispación que nunca. Y tienen razón.

¡Ay, aquellos años en los que Rajoy y Zapatero estaban como tortolitos en el congreso!, ¿recuerdan? Se les vio una vez incluso pasear de la mano por los jardines de la Moncloa haciéndose carantoñas.

O qué decir de Aznar y Felipe González. Se escribían unas cartas de amor larguísimas. Tengo aquí un fragmento: “Querido Felipe, soy José Mari. Te vi esta mañana en la puerta de los leones y me puse a temblar. ¡Estabas tan guapo con tu chaqueta de pana! Quería besarte, pero en público no me atreví”.

A Felipe y a Aznar, todos lo recordamos, se les vio vez incluso metiéndose mano durante una sesión de control al gobierno. Era tanto el amor que había antes entre gobierno y oposición.

¿Pero no se dan cuenta que este mal ambiente de ahora ha existido siempre? Que la crispación no se ha inventado ahora, leche.